Песков: Мы все должны быть недовольны темпами вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неудовлетворительными темпы вакцинации от коронавируса в России. Регионы, по его мнению, вправе стимулировать своих жителей делать прививки от инфекции.

"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего", - сказал Песков журналистам во вторник и подчеркнул, что глава государства "постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры". " Другого способа победить коронавирус не существует", - отметил Песков.

При этом он подтвердил позицию Кремля о том, что вакцинация должна быть добровольной. "Это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас. Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита, другой не существует", - сказал он.

При этом в Кремле считают, что регионы вправе стимулировать своих жителей прививаться от коронавируса, говорить об этом уместно, заявил Песков. Он напомнил, что до сих пор действует указ президента, который дает субъектам право принимать те антиковидные меры, которые "что называется, "на земле" считают необходимыми". "Сейчас любые меры хороши, которые помогут оптимизировать процесс вакцинации", - добавил пресс-секретарь главы государства.