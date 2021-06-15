Песков: Мы все должны быть недовольны темпами вакцинации от COVID-19

Новости

Споры о возможном помиловании каталонских политиков дошли до парламента Испании 14:30
Кравцов пообещал Путину быстро ликвидировать очередь в детские сады 14:17
В кабмин внесена стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа 14:15
Цена на нефть Urals впервые за два года поднялась выше $70 за баррель 14:14
Тренер сборной Финляндии: Нам надо воспользоваться слабыми сторонами России 14:04
Путин призвал допустить родителей к контролю качества школьного питания 14:01
В больницу Сочи доставили туристов, раненных при стрельбе в Абхазии 13:59
Госдума приняла во II чтении изменения параметров демпфера для бензина 13:58
Песков: В планах Путина пока нет посещения матчей Евро-2020 13:55
Песков рассказал, что у него высокий титр антител к коронавирусу 13:44
Тюменского грибника за поджог леса оштрафовали на 770 тысяч рублей 13:40
Новые российские гранатометы изменят тактику 13:39
Иордания примет вакцинированных туристов из России 13:32
Владимир Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России 13:28
ОНФ дал рекомендации, как защититься от телефонных мошенников 13:23
Песков: Все, что сказал Путин в интервью NBC, есть на сайте Кремля 13:21
Госдума одобрила запрет коллекторам общаться с близкими и соседями должника 13:20
Песков отказался обсуждать возможный обмен заключенными между РФ и США 13:18
Бухгалтер МИД получила 5 лет колонии за растрату миллиона долларов 13:11
Еще несколько ресторанов в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19 13:06
Препарат AstraZeneca оказался малоэффективен для предотвращения COVID-19 13:05
Какие автомобили чаще ремонтируют и тюнингуют в России 13:02
Ryanair: Самолет не мог не приземлиться в Минске 12:57
ЦБ: Все крупнейшие банки должны к 1 июля подключиться к сервисам СБП 12:57
Экспортная пошлина на нефть с июля вырастет на 2,7 доллара 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 13:25
Рубрика: Власть

Песков: Мы все должны быть недовольны темпами вакцинации от COVID-19

Текст: Галина Мисливская
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неудовлетворительными темпы вакцинации от коронавируса в России. Регионы, по его мнению, вправе стимулировать своих жителей делать прививки от инфекции.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Мишустин: Самый надежный способ защитить себя от COVID-19 - сделать прививку

"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего", - сказал Песков журналистам во вторник и подчеркнул, что глава государства "постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры". " Другого способа победить коронавирус не существует", - отметил Песков.

При этом он подтвердил позицию Кремля о том, что вакцинация должна быть добровольной. "Это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас. Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита, другой не существует", - сказал он.

При этом в Кремле считают, что регионы вправе стимулировать своих жителей прививаться от коронавируса, говорить об этом уместно, заявил Песков. Он напомнил, что до сих пор действует указ президента, который дает субъектам право принимать те антиковидные меры, которые "что называется, "на земле" считают необходимыми". "Сейчас любые меры хороши, которые помогут оптимизировать процесс вакцинации", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Власть Работа власти Общество Здоровье Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии
Минобрнауки РФ разрешило вузам Москвы провести сессию удаленно
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности
Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия из-за вспышки COVID-19
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека