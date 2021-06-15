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15.06.2021 12:53
Рубрика: Власть

Песков: Переговоры Путина и Байдена в Женеве продлятся 4-5 часов

Текст: Галина Мисливская
Президенты России и США проведут переговоры в Женеве в течение четырех-пяти часов, сразу по окончании Владимир Путин даст пресс-конференцию. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Они (переговоры) рассчитаны где-то на четыре-пять часов с перерывами с меной форматов", - сообщил он.

Фото: ТАСС/ youtube.com
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Байдена

Он также подтвердил, что по окончании встречи Владимир Путин выйдет к СМИ, о планах американского лидера на этот счет Кремлю неизвестно. "Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи. Как только закончатся российско-американские переговоры, Владимир Путин выйдет на пресс-конференцию. Время пресс-конференции господина Байдена нам неизвестно", - сказал он.

Напомним, саммит Россия-США пройдет завтра в Женеве на вилле "Ла Гранж". Как ранее сообщали в пресс-службе Кремля, Владимир Путин прилетит в Швейцарию непосредственно в день переговоров.

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