Полиция задержала второго подозреваемого в стрельбе в техасском Остине

Полиция американского города Остин в штате Техас сообщила о задержании второго подозреваемого в стрельбе, в результате которой 14 человек получили ранения.

Напомним, ЧП со стрельбой в центре города произошло в ночь на субботу, 12 июня. О мотивах подозреваемых пока не сообщается, пишет РИА Новости.

Ранее полиция Остина сообщила о задержании первого подозреваемого в стрельбе. Было отмечено, что подозреваемый - 17-летний афроамериканец. Также в департаменте городской полиции подтвердили гибель одного из пострадавших в перестрелке. От полученных ранений мужчина скончался в больнице Остина.