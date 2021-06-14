Один из пострадавших при стрельбе в Остине скончался от ранений

Один из пострадавших скончался от ранений, полученных в результате стрельбы в американском городе Остине. Об этом сообщили в департаменте городской полиции.

По данным ведомства, речь идет о мужчине 1995 года рождения. Ранее полиция американского Остина сообщила о задержании одного из подозреваемых в стрельбе, в результате которой больше десятка человек получили ранения, пишет РИА Новости.

Стрельба, о которой идет речь, произошла в ночь на субботу, 12 июня. О мотивах подозреваемых пока не сообщается. Полиция проводит расследования инцидента. Устанавливаются причины стрельбы.