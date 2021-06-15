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15.06.2021 19:42
Рубрика: Общество

Политолог Романов: Большой наплыв трудовых мигрантов бьет по населению России

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

Журналист и политолог Роман Романов поддержал заявление депутата Государственной Думы Петра Толстого о необходимости рационализировать миграционную политику страны, а также провести квотирование доли труда мигрантов в социально важных отраслях - здравоохранении, образовании и торговле.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В целом, если мы посмотрим на самые развитые экономики мира, то увидим одно сходство: они добились успеха не с наличием дешевой рабочей силы, а за счет развития высокотехнологичных производств и подготовки высококлассных специалистов на местах", - заявил эксперт.

Романов привел в пример Японию, которая пошла именно по пути роботизации и усиления внутренних ресурсов.

"В Японии мало приезжих, мигрантов, что обеспечивает одну из самых устойчивых экономик мира. Страны же, которые, напротив, завозят дешевую рабочую силу, создают препятствие для развития технологий", - отметил политолог.

По оценке Романа Романова, большой наплыв мигрантов, которые готовы трудоустроиться в России, бьет по населению государства. В этой связи он считает, что органам власти необходимо делать упор на поддержке собственных граждан. Этой цели, в частности, и отвечает инициатива Петра Толстого.

"У нас в стране уже созданы надежные инструменты контроля за незаконной миграцией, выдаются патенты трудовым мигрантам, предусмотрены штрафы для компаний, которые привлекают незаконную рабочую силу. Но мы все видим, что эти меры работают в недолжной мере", - ранее заявлял парламентарий.

Вице-спикер считает, что квотирование поможет восстановить баланс на рынке труда, а также станет мерой, которая будет действовать в интересах граждан России. Вместе с тем он добавил, что действовать нужно аккуратно - механизм не должен превращаться в инструмент "охоты на ведьм".

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