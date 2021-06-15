Премьер Болгарии объявил войну "узаконенной коррупции"

Техническое правительство Болгарии не оставляет попыток привести страну в порядок после многолетнего правления партии ГЕРБ. Премьер-министр Стефан Янев в ходе сегодняшней конференции заявил, что его команда объявила войну хаосу, заступая на пост месяц назад.

"Реальная картина демонстрирует нечто, что можно окрестить коррупцией, замаскированной в благовидную и законную форму, - подчеркнул глава кабмина. - На нас лежит ответственность показать новый стиль управления, который поможет людям избавиться от ощущения беззакония и безнаказанности".

Янев рассказал, что проверки в государственных ведомствах вынесли на поверхность "системный беспорядок и отсутствие правил" в таких отраслях, как экономика, сельское хозяйство и даже культура.

Основной задачей технического правительства председатель совета министров видит в проведении честных досрочных парламентских выборов 11 июля. При этом ключевой целью Янев считает возвращение доверия граждан к государству.

Ранее кабмин инициировал борьбу со сторонниками ГЕРБ, оставшимися в структурах власти. В частности, было объявлено о массовых увольнениях в силовых ведомствах республики. Причиной такого шага послужила, среди прочего, информация о незаконной прослушке оппозиционных сил и торговле голосами избирателей.