Препарат AstraZeneca оказался малоэффективен для предотвращения COVID-19

Британско-шведский фармпроизводитель AstraZeneca обнародовал пресс-релиз, в котором сказано, что разработанный компанией "коктейль из антител" AZD7442 оказался не столь эффективен, как ожидалось. Он способен предотвратить появление симптомов заболевания коронавирусной инфекцией лишь в 33 процентах случаев.

В испытаниях препарата приняли участие более 1,1 тысячи невакцинированных людей старше 18 лет, у которых был подтвержден контакт с заразившимся человеком в течение последних восьми дней.

При этом еще в середине марта AstraZeneca заявила о планах поставить в США дополнительно 500 тысяч доз препарата AZD7442 вдобавок к 100 тысячам доз, о поставке которых договорились в октябре 2020 года.