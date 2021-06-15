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15.06.2021 18:03
Рубрика: Власть

На жизнь останется

При взыскании долгов по ЖКХ и штрафам будет защищен прожиточный минимум
Текст: Владислав Куликов
Правительство России предлагает максимально расширить действие будущего закона, защищающего должников от - если называть вещи своими именами - полуголодного существования.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Они, включая должников по ЖКХ и штрафам КоАП, получат право на неприкосновенный прожиточный минимум. Сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, устанавливающий, что защищенная сумма в ежемесячном доходе должника составит сумму не ниже размера прожиточного минимума.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Разработчики законопроекта напоминают, что действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50 процентов зарплаты человека.

На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, рискуют остаться даже без самых необходимых средств существования.

Поэтому группа депутатов и сенаторов выступила с инициативой, которая позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере минимального размера оплаты труда после всех взысканий.

После того как закон будет принят, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход.

По закону за долги может удерживаться до половины зарплаты, но на остаток часто прожить нельзя

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что в целом законопроект направлен на повышение социальной защиты граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

"Поправки предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс и Закон "Об исполнительном производстве". Они гарантируют должнику неприкосновенный минимум от зарплаты, на который нельзя будет наложить взыскание. Так что после всех отчислений у человека должны оставаться достаточные для жизни средства", - рассказал Груздев.

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Он отметил, что разработанные нормы наделяют должника правом обратиться в службу судебных приставов с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации при обращении взыскания на его доходы.

Правда, изначально в проекте были прописаны достаточно широкие ограничения тех, на кого гуманные правила не будут распространяться. В рамках доработки проекта правительство предлагает максимально сузить круг лиц, на которых не будут распространяться новые нормы о неприкосновенном минимуме. Данные поправки в проект сейчас обсуждаются.

В последней редакции исключения ограничиваются такими социально значимыми производствами, как выплата алиментов, возмещение вреда от совершенного преступления или возмещение вреда, причиненного здоровью. Также не получат права на защищенный минимум те, кто возмещает вред в связи со смертью кормильца.

Остальные должники, в том числе те, на ком висят штрафы КоАП, включая водительские, смогут оставлять себе минимальный размер оплаты труда.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Долги и коллекторы

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