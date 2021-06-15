Принят закон о внесудебной блокировке сайтов нелегальных казино

Сайты, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей, смогут блокировать без обращения в суд. Такой закон приняла Госдума.

Авторами выступили председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Согласно документу, решение на эту тему будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС). Пока что аналогичная мера предусмотрена лишь для самих сайтов незаконных казино и лотерей. А вот в отношении сайтов, через которые можно было переводить в их пользу средства, регулирования не было.

Закон также запрещает банкам, платежным агентам, операторам связи, заключать договоры с нелегальными казино либо с теми, кто осуществляет переводы. Их перечень будет размещен на сайте ФНС. А уже заключенные договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня появления на сайте ФНС "черного списка".

Налоговая, кроме того, будет размещать на своем сайте перечни иностранных поставщиков платежных услуг, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.

Закон должен будет вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

Предполагается, что впоследствии в Кодекс об административных правонарушениях будут внесены изменения, которые установят административную ответственность банков за заключение договоров с лицами из перечня или за переводы в их пользу.