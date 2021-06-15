Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19

Четыре-пять дней теперь составляет инкубационный период коронавирусной инфекции. Об этом в ходе прямого эфира с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале "Анонимы" рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам , инфекция по-прежнему остаётся малоизученной. Как она себя поведет ,предсказать сложно. Но, наблюдая за больными, Проценко делает определенные выводы. "Мы видим, что укоротился инкубационный период: если раньше проявление болезни было на седьмой-девятый день, то сейчас - на четвертый-пятый день", - уточнил главврач. При этом он отметил, что клиническая картина болезни сильно не поменялась. Однако, как отметил доктор, появились пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса.

Проценко рассказал, что в больницу в Коммунарку сегодня поступает больше больных с COVID-19, чем даже в пиковые дни во время первых двух волн пандемии. Каждый день поступает примерно по 200 заболевших.

По мнению главврача, вакцинация - единственный способ остановить пандемию. Он также не исключил, что несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность москвичей стали причиной взрывного роста числа заболевших за последние две недели.