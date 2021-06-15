Программа спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена в кабмин

Программа глобальной спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена на рассмотрение в правительство, сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

"Я думаю, что в этом месяце будет внесена подпрограмма "Сфера" в правительство и тогда мы сможем уже начать наше движение все вместе", - цитирует Урличича на Международном навигационном форуме "Интерфакс".

Cтоимость программы глобальной спутниковой системы "Сфера" составит 800 миллиардов рублей. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, 500 миллиардов рублей затрат на программу приходится на частные инвестиции.

Ранее Урличич сообщал, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

Проект "Сфера" предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX. В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

Как отмечают специалисты, по своему наполнению и функционалу "Сфера" превосходит все космические системы, ранее создававшиеся в нашей стране. Впервые в российской истории, а может быть, и мировой космонавтики появится возможность соединить воедино услуги связи, передачи данных, навигации и дистанционного зондирования Земли. Сделать за счет синергии эти сервисы доступными всем и создать новые конкурентоспособные продукты не только в интересах нашей страны, но и для тиражирования на международном рынке.