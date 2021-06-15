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15.06.2021 05:53
Рубрика: Общество

Авокадо с двойной кожурой

Производители упаковки используют "съедобный пластик" и выращивают ее из растительного сырья
Текст: Анастасия Павлова
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
Люди и корпорации все больше думают об экологии, появляются технологии, способные сделать упаковку товаров все функциональнее и безвреднее для окружающей среды.
Разработанная учеными "дополнительная кожура" помогает вдвое увеличить срок хранения плодов без использования пластика. Фото: РИА Новости www.ria.ru Разработанная учеными "дополнительная кожура" помогает вдвое увеличить срок хранения плодов без использования пластика. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Разработанная учеными "дополнительная кожура" помогает вдвое увеличить срок хранения плодов без использования пластика. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Согласно ежегодному исследованию "Индекс Tetra Pak", 80 процентам потребителей важно, чтобы товары были в экологичной и перерабатываемой упаковке. Эксперты отмечают: большая часть присутствующей на рынке упаковки сегодня может быть переработана, вопрос только в наличии инфраструктуры сбора и желания у людей сортировать отходы.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Французский стартап Lactips использует пленку на основе молочного белка, в США разрабатывают "съедобный пластик" из природного полимера на базе морских водорослей. Стартап Ooho water вместо бутылок упаковывает воду в оболочку тоже из морских водорослей. Создатели американской компании Apeel в 2020 году спасли от порчи больше 5 миллионов плодов авокадо с помощью специальной оболочки "дополнительная кожура", она увеличивает сроки хранения продуктов вдвое и без пластика. Стали появляться магазины, в которых все товары продаются вообще без упаковки (можно прийти со своей или арендовать многоразовую ).

"Некоторые производители в прямом смысле выращивают упаковку. Например, компания mushroom fiber делает упаковку из мицелия (грибницы), и не только упаковку, даже предметы мебели", - рассказывает сооснователь сервиса доставки наборов здоровой еды BeFit Анастасия Грашкина.

Но если вернуться к более традиционным пластику, бумаге, стеклу и фольге, современные технологии позволяют перерабатывать упаковку практически из любого материала. Вопреки мифам многослойная упаковка Tetra Pak полностью перерабатывается, в том числе крышечки и трубочки. "Мощностей достаточно для переработки всех собираемых сегодня объемов отходов упаковки данного типа при текущей инфраструктуре сбора", - отметила Екатерина Волкова, директор по коммуникациям Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии, странах Кавказа и Восточной Европы.

Еще в 2019 году в России PepsiCo начала эксперимент по использованию переработанного пластика (rPET) в составе упаковки для напитков. В 2020 году количество rPET в упаковке удалось увеличить вдвое.

"PepsiCo поставила перед собой цели до 2025 года разработать упаковку, которая будет полностью перерабатываемая, компостируемая и биоразлагаемая. Планируем увеличить долю перерабатываемых компонентов в пластиковой упаковке до 25 процентов, на 35 процентов сократить компоненты из первичного пластика в упаковке наших напитков", - говорит Александр Костиков, директор по коммуникациям PepsiCo Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия.

Цель Henkel - к 2025 году перейти на упаковку, подлежащую переработке или повторному использованию, а долю так называемого первичного пластика сократить минимум до 50 процентов, рассказал менеджер по разработке упаковки в отделе разработки новых продуктов (R&D) Henkel Beauty Care Дмитрий Молчанов. Сейчас ПЭТ-упаковка некоторых брендов содержит до 25 процентов переработанного сырья, собранного в России. В лимитированной серии косметических продуктов Ocean Love используется упаковка из 100 процентов собранного и переработанного в России ПЭТ-пластика.

Чтобы мусор легко превращался в новую упаковку без вреда природе, нужно создать инфраструктуру сбора и переработки, которая в России пока находится на низком уровне. В Европе, к примеру, процесс утилизации отработан уже давно, особенно преуспела Германия, где перерабатывается более 60 процентов всех отходов.

"Сегодня сортируется в среднем 27 из 65 миллионов отходов ТКО в год. Отбирается на переработку фракций еще меньше, так как сортировщики могут быть не заинтересованы в продаже конкретного вида отходов из-за его низкой стоимости на рынке", - говорит Вячеслав Нечаев, руководитель экологических проектов аналитической компании ТИАР-Центр. В России есть все основные технологии переработки отходов. Но сдерживающий фактор - сбор сырья для перерабатывающих предприятий. Если процесс раздельного сбора мусора отладят и "переработчики" будут стабильно загружены нужными отходами, то и объем перерабатывающих мощностей будет расти, считает эксперт.

Фото: nikkimeel / iStock
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Нужно внедрять программы расширенной ответственности производителя, считает Петр Левин, зампрезидента "Мусора.Больше.Нет": "Если мы хотим, чтобы полистирол перерабатывался, то вводим экологический сбор в размере 500 процентов от стоимости первичной гранулы полистирола и освобождаем от этого сбора тех производителей, которые используют вторичное сырье. Так появится рынок сбыта полистирола".

Введение залоговой стоимости упаковки, которая заложена в стоимость товара, тоже способствует переходу на более экологичную упаковку. Потребитель будет замотивирован сдать сырье в переработку, чтобы получить обратно свои деньги.

"Опыт некоторых западных компаний показал, что любой отход можно переработать, но все дело в стоимости таких технологий. Максимально безвредная упаковка - многоразовая, то есть упаковка покупателя", - резюмирует Петр Левин.

Общество Экология Экономика Товары и цены

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