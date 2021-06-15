За качеством питания в школах должны следить в том числе и родители. Обеспечить им возможность такого контроля поручил президент Владимир Путин на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Обсуждались не только материальные темы - например, министр рассказал, какие качества собираются воспитывать в детях.

Что касается школьной еды, то поручение на эту тему глава государства уже давал - а именно обеспечить всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. И оно выполняется. "Мы это контролируем", - заверил Кравцов.

Однако президент заявил о необходимости дополнительных мер в этой сфере. "Надо качество питания проверять, - указал в ответ Владимир Путин. - Надо допустить в конце концов родителей до контроля". Он поставил задачу организовать такие проверки с той целью, чтобы санитарные условия при питании детей были соблюдены. "Можно же это сделать, - уверен Путин. - Родительские комитеты могут организовать эту работу".

Минпросвещения, как рассказал Кравцов, уже договорилось по этому поводу с Российской ассоциацией родителей. "Мы привлекаем их к контролю качества, потому что родители самые ответственные контролеры, - подтвердил министр. - И будем эту работу обязательно усиливать".

Качественным должно быть, конечно, не только питание, но и само образование. Это тоже стало одной из тем встречи. Как доложил Сергей Кравцов, России в прошлом году удалось войти в десятку стран по качеству школьного образования. При этом достигли даже лучших показателей, чем планировалось. Чтобы двигаться по этому пути и дальше, приняты базовые стандарты по всем школьным предметам, рассказал министр.

Важная часть образования - воспитание детей в школах. Глава минпросвещения сообщил президенту, какие качества планируется прививать ученикам. "Какого человека, нашего соотечественника, гражданина России мы хотим воспитать и увидеть в будущем? - отметил он. - Высокообразованного, доброго, сочувственно и дружелюбно относящегося к людям, милосердного, мужественного, способного к настоящему творчеству…"

Надо качество питания проверять. Родительские комитеты могут организовать эту работу

Кроме того, цели воспитания - формирование ответственности перед семьей и родиной, перед порученным делом, друзьями, коллегами. И, конечно же, надо воспитывать гражданина, "горячо любящего свою родину, а также ее природу, культуру, с уважением относящегося к лучшим традициям и обычаям других народов", добавил Кравцов.

Он пояснил, что работать над этим в ведомстве будут вместе с учителями, психологами. Пилотный проект уже стартовал. В 17 тысячах школ с этого года апробируется комплексная программа по воспитательной работе. А с нового учебного года программа будет внедрена во всех школах России.

Она, по словам министра, содержит рекомендации для классных руководителей и других учителей - в том числе по организации внеурочной деятельности школьников, работе с родителями, а также организации школьного самоуправления.

Для взаимодействия с учителями по разным вопросам министерство создало Всероссийский экспертный педагогический совет, в который вошли по два педагога от каждого региона. Многие члены педсовета являются победителями и лауреатами конкурса "Учитель года".

Отдельно остановились на развитии этого конкурса. По словам Кравцова, есть договоренности со СМИ и телеканалами о трансляции всех его этапов. Владимир Путин посоветовал сделать зрелище не статичным, а живым. "Это можно сделать красиво и интересно, особенно если освещать это в федеральных и региональных СМИ", - рекомендовал глава государства. Кравцов согласился, что это будет поднимать престиж профессии учителя.

Президент задал вопрос и по поводу строительства новых школ и дошкольных учреждений. Министр подтвердил актуальность этой темы: к 2024-2025 учебному году число школьников в РФ увеличится почти на 2 млн и составит 18,3 млн. "Поэтому мы в рамках национального проекта, чтобы не допустить роста второй смены, ликвидировать третью смену, договорились о государственно-частном партнерстве и дополнительно привлекли в систему образования 300 миллиардов рублей", - заверил глава минпросвещения.

Что касается детских садов, то и это направление тоже взято на особый контроль. В этом году будет построено 767 детских садов на 112 тысяч мест. "Мы максимально постараемся закрыть очередь", - резюмировал Кравцов.