Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет

Президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей совершеннолетним школьникам-инвалидам. Такой пункт содержится в поручениях главы государства, опубликованных на сайте Кремля.
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"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям", - говорится в документе.
Кроме того, президент дал указание распространить права на получение с 1 июля 2021 года ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на опекуна (попечителя) ребенка в случае смерти родителей или единственного родителя ребенка.