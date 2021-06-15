Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям", - говорится в документе.

Кроме того, президент дал указание распространить права на получение с 1 июля 2021 года ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на опекуна (попечителя) ребенка в случае смерти родителей или единственного родителя ребенка.