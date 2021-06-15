Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии

Владимир Путин после переговоров в Женеве со своим американским коллегой Джо Байденом проведет отдельную встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"После того, как пресс-конференция (Владимира Путина по итогам встречи - прим. "РГ") пойдет, будет двусторонняя встреча с президентом Швейцарии", - сообщил он.

Как пояснил представитель Кремля, обсуждаться будет развитие двустороннего сотрудничества. Россия очень ценить нейтральную роль Швейцарии и признательна швейцарской стороне за организацию саммита в Женеве, отметил Ушаков. По его словам, для встречи двух президентов рассматривалось несколько европейских столиц.

"Причем мы предложили несколько столиц, а американцы согласились с одним из наших предложенных вариантов", - уточнил Ушаков.