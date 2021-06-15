Путин призвал допустить родителей к контролю качества школьного питания

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой министерства просвещения Сергеем Кравцовым указал на необходимость контроля качества питания в школах со стороны родителей учеников.

"Надо качество питания проверять. Надо допустить в конце концов родителей до контроля за качеством питания", - считает глава государства. Владимир Путин уверен, что этот процесс можно организовать так, чтобы санитарные условия были соблюдены. "Можно же это сделать. Родительские комитеты могут организовать эту работу", - добавил он.

По словам Кравцова, у ведомства имеются договоренности на этот счет. "Есть Российская ассоциация родителей, мы привлекаем к контролю качества, потому что родители самые ответственные контролеры, и будем эту работу обязательно усиливать", - сказал он.