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15.06.2021 21:22
Рубрика: Власть

Доверимся на расстоянии

Расширилось количество удаленных нотариальных действий
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
В федеральной нотариальной палате сообщили о том, что еще два нотариальных действия начали совершаться в удаленном режиме. Напомним, в этом году прямо на наших глазах совершается цифровая революция нотариата. Сегодня стали возможны удаленные и дистанционные действия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Удаленные можно совершать онлайн. Это простейшие действия, где не надо проверять волю сторон. Дистанционные совершаются на расстоянии: каждая сторона приходит к своему нотариусу.

Фото: iStock
В России впервые с помощью нотариуса удалось дистанционно купить компанию

То есть из дома получить печать не получится. Но вполне можно из своего города оформить сделку на другом конце страны.

Что касается удаленных действий, то теперь в режиме онлайн можно получить свидетельство верности перевода, а также внести деньги на депозит нотариуса для расчета по сделкам.

Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, тарифы на совершение таких нотариальных действий такие же, как и при личном обращении в нотариальную контору.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, надо открыть личный кабинет на сайте ФНП. "Нотариусы, которые готовы в настоящий момент принимать онлайн-заявления, формируют виртуальную очередь, в которой ожидают поступления заявок, - пояснили в палате. - Отправленное заявление поступает первому из них. Ожидается, что благодаря большой разнице часовых поясов в нашей стране почти в любое время суток можно будет рассчитывать на быстрый прием заявления в работу".

Кроме того, накануне создан еще один прецедент в сфере дистанционных сделок. Впервые столичные инвесторы смогли на расстоянии купить компанию, расположенную в Алтайском крае. Нотариусы помогли провести сделку по дистанционной покупке долей в уставном капитале некоего общества с ограниченной ответственностью.

Для совершения удаленных действий надо открыть личный кабинет на специальном портале ФНП

"В результате покупателю удалось сэкономить фактически сутки, которые он бы мог потратить на поездку в Барнаул и обратно, а также избежать рисков проведения крупной сделки через доверенное лицо", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Каждая сторона сделки пришла к нотариусу в своем городе. А нотариусы, в свою очередь, связались между собой по электронным каналам.

До того в дистанционном формате уже был создан прецедент по заключению алиментного соглашения. Также есть опыт, когда в дистанционном формате продана квартира.

Власть Право Личные документы Реформа нотариата

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