Расширилось количество удаленных нотариальных действий

В федеральной нотариальной палате сообщили о том, что еще два нотариальных действия начали совершаться в удаленном режиме. Напомним, в этом году прямо на наших глазах совершается цифровая революция нотариата. Сегодня стали возможны удаленные и дистанционные действия.

Удаленные можно совершать онлайн. Это простейшие действия, где не надо проверять волю сторон. Дистанционные совершаются на расстоянии: каждая сторона приходит к своему нотариусу.

То есть из дома получить печать не получится. Но вполне можно из своего города оформить сделку на другом конце страны.

Что касается удаленных действий, то теперь в режиме онлайн можно получить свидетельство верности перевода, а также внести деньги на депозит нотариуса для расчета по сделкам.

Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, тарифы на совершение таких нотариальных действий такие же, как и при личном обращении в нотариальную контору.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, надо открыть личный кабинет на сайте ФНП. "Нотариусы, которые готовы в настоящий момент принимать онлайн-заявления, формируют виртуальную очередь, в которой ожидают поступления заявок, - пояснили в палате. - Отправленное заявление поступает первому из них. Ожидается, что благодаря большой разнице часовых поясов в нашей стране почти в любое время суток можно будет рассчитывать на быстрый прием заявления в работу".

Кроме того, накануне создан еще один прецедент в сфере дистанционных сделок. Впервые столичные инвесторы смогли на расстоянии купить компанию, расположенную в Алтайском крае. Нотариусы помогли провести сделку по дистанционной покупке долей в уставном капитале некоего общества с ограниченной ответственностью.

Для совершения удаленных действий надо открыть личный кабинет на специальном портале ФНП

"В результате покупателю удалось сэкономить фактически сутки, которые он бы мог потратить на поездку в Барнаул и обратно, а также избежать рисков проведения крупной сделки через доверенное лицо", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Каждая сторона сделки пришла к нотариусу в своем городе. А нотариусы, в свою очередь, связались между собой по электронным каналам.

До того в дистанционном формате уже был создан прецедент по заключению алиментного соглашения. Также есть опыт, когда в дистанционном формате продана квартира.