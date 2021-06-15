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15.06.2021 15:03
Рубрика: Культура

Более 300 издательств примут участие в книжном фестивале "Красная площадь"

Текст: Наталья Лебедева
Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится. Да, с опозданием на две недели, переехав с первых выходных лета на 17-20 июня, с регистрацией, со ставшими уже привычными масками, перчатками и социальной дистанцией… Но в очередной раз книжники доказывают, что им не страшны ни град, ни зной, ни даже вирус и спешат поделиться тысячами новых изданий, долгожданными встречами с писателями, живыми выступлениями отличных музыкантов и постановками ведущих театров. Всего в программе более 500 событий, следить за которыми можно онлайн на сайте фестиваля.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению Книжного фестиваля "Красная площадь" Владимир Григорьев напомнил, что в прошлом году фестиваль стал первым массовым мероприятием, которое решились провести сразу после жестко локдауна, вызванного пандемией. Тогда все удалось, потому что все участники и гости книжного праздника строго следовали всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"К сожалению, москвичи проявили излишнюю беспечность, и сегодня мы с вами снова наблюдаем рост количества заразившихся. Поэтому мы приветствуем решение столичных властей и сделаем все возможное, чтобы на фестивале было безопасно", - подчеркнул Григорьев.

Он отметил, что организаторы очень постарались подготовить насыщенную и интересную программу. Более 500 встреч, презентаций, лекций, мастер-классов, концертов и спектаклей пройдут на одиннадцати площадках. Особая гордость фестиваля - география участников: свои книги представят лучшие издательства из 45 регионов от Калининграда до Магадана, от Архангельска до Крыма.

"Будет очень много литературы!", - заверил Владимир Григорьев и начал перечислять имена писателей, которые придут на площадь: Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Дмитрий Быков, Эдвард Радзинский, Диана Арбенина, Марина Степнова и многие-многие другие.

Не забыли и про 222-летие Александра Сергеевича Пушкина, просто праздник переехал на 20 июня. Не пропустите необычный концерт на "Главной сцене", который обернется новым прочтением "Евгения Онегина", где классическая оперная традиция встретится с рэпом и фристайлом.

"Праздник книги по доброй традиции откроют юные лауреаты Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева. Петр Акулов исполнит романсы Рахманинова "Маргаритки" и "Сирень", Даниил Тюрин - произведения Шумана, Стравинского и Пуленка, наконец, к 130-летию великого русского композитора Сергея Прокофьева Иван Бессонов сыграет его "Сонату №7".", - раскрыла подробности концерта-открытия куратор программы "Главной сцены" Полина Васильева.

К 130-летию Михаила Булгакова Сати Спивакова и Владимир Кошевой сложили новую литературную композицию "Дневник Мастера и Маргариты". 200-летие Федора Достоевского театр "Мастерская Фоменко" отметит спектаклем "Смешной человек. Пробы и ошибки". Театр "Современник" в честь своего 65-летия покажет музыкальный спектакль "Оттепель". Лирическую точку в фестивальной программе 20 июня поставят Алексей Гориболь и солисты оперной труппы Большого театра, которые исполнят песни о войне и мире.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказала о детской программе. "Каждый день будет тематическим: 17 июня - день семейного чтения, 18 июня - день подростков, 19 июня - день науки, 20 июня посвятим Александру Сергеевичу Пушкину. Свое участие подтвердили 100 издательств, в программе порядка 100 интереснейших событий и встреч с любимыми писателями Андреем Усачевым, Артуром Гиваргизовым, Ниной Дашевской, Анастасией Строкиной, Анной Старобинец, Юрием Норштейном…", - перечисляет она.

Также по традиции на "Детской улице" пройдут мастер-классы для детей. Как заверили организаторы, все, что понадобится детям, они получат в индивидуальной упаковке, потому что безопасность маленьких гостей на первом месте.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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На площадке "Художественная литература" пройдут около 100 презентаций и дискуссий, в которых примут участие более 40 топовых авторов. Куратор площадки, директор департамента по стратегическим коммуникациям Издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова советует заранее изучать программу, тщательнее выбирать время сеансов и приходить на площадь за автографами.

Также гостей книжного праздника ждут площадки "Москва - литературный мегаполис", "Электронная книга", "Регионы России", "Отечественная история", "Музейная линия", "Нон-фикшн", которая в этом году подготовила особую программу, посвященную Году науки и технологий.

Организаторы напоминают, что все книги на фестивале можно будет купить с 20-процентной скидкой. Чтобы попасть на фестиваль нужно зарегистрироваться на официальном сайте, где можно выбрать удобное время посещения.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь" Гид-парк

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