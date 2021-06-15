Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

У роста заболеваемости коронавирусом в столичном регионе есть две основные причины. Об этом в интервью RT рассказал главный врач московской ГКБ № 40 ("Коммунарка") Денис Проценко.

"Сейчас к нам поступают больше 200 человек каждый день, - рассказал главврач. - Это больше, чем в пиковые периоды". К такой ситуации привело, во-первых, отсутствие массовых показателей вакцинации. Как было заявлено в эфире, фактические показатели отличаются от планируемых в меньшую сторону в пять раз.

Второй фактор - это расслабленность, добавил Денис Проценко. "Вероятно, люди просто устали", - констатировал руководитель больницы в Коммунарке. В числе прочего многие перестали носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.