Еще несколько ресторанов в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. В список нарушителей попали "Кофемания" и "Бараshka". Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов.

Получен сигнал и зафиксировано обслуживание посетителей после 23.00 рестораном "Levantine" в бизнес-центре "Lotte Plaza" на Новинском бульваре.

"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 14 июня 2021 года в ходе обследования выявлено, что рестораны "Кофемания", "Бараshka", "Levantine" продолжали обслуживать посетителей даже после 23.00 часов. Посетители распивали напитки и не спешили покидать заведение"- рассказал Михайлов.

Он отметил, что в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.