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15.06.2021 22:45
Рубрика: Общество

Красная зона-2

Филатовская больница снова стала коронавирусным стационаром
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8481)
Всего три с небольшим месяца прошло после того, как крупнейшая городская больница N 15 вернулась после борьбы с COVID-19 к плановому лечению больных. И вот клиника вновь полностью отдана городом под коронавирус. Заболеваемость им буквально за неделю подскочила в столице до декабрьского пика, когда выявлялось по 7 тысяч вновь заболевших в сутки. Словом, медикам снова пора в красную зону.
Главврач Валерий Вечорко доложил мэру: Филатовская больница снова вступает в бой с коронавирусом. Фото: mos.ru Главврач Валерий Вечорко доложил мэру: Филатовская больница снова вступает в бой с коронавирусом. Фото: mos.ru
Главврач Валерий Вечорко доложил мэру: Филатовская больница снова вступает в бой с коронавирусом. Фото: mos.ru

Открывая перепрофилированный стационар, мэр столицы Сергей Собянин сказал:

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Денис Проценко рассказал, может ли заболеть привитый от коронавируса

- В Москве объявлена неделя нерабочих дней. Но это нерабочие дни не для медиков, которые борются с COVID. За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID - около 80. На 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары города. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на четыре тысячи коек, и одна из них - Филатовская больница N 15, которая была в числе базовых больниц по борьбе с COVID.

Напомню, на борьбу с новым опасным вирусом филатовская больница встала в столице одной из первых 27 марта 2020 года и проработала в этом качестве до 28 февраля текущего года. За это время в ее отделениях выздоровели свыше 59 тысяч москвичей, а в роддоме приняли 1024 новорожденных от мам, которые также подхватили эту заразу. Вернувшись к плановому приему пациентов, больница оказала помощь уже более чем 22 тысячам москвичей. Еще буквально накануне здесь делали операции, которые многие горожане из-за пандемии вынуждены были откладывать до лучших времен. И вот уже в трех корпусах больницы и резервных госпиталях, развернутых на ее территории, снова оборудованы ковидные койки. Их сейчас 1877, 162 из которых - реанимационные. "Как же так быстро удалось больнице снова перепрофилироваться?" - задаю вопрос главному врачу Валерию Ивановичу Вечорко. "Раскачиваться некогда было, мы же видим, какая серьезная ситуация снова в городе, - рассказал он. - Получили команду и приняли оперативно необходимые меры. Самое сложное было решить вопрос с пациентами - тех, кто уже выздоровел, выписали, а тех, кто еще нуждается в лечении, перевели в другие больницы. Провели санобработку всех отделений и уже сегодня ведем полноценный прием больных с COVID-19".

Сегодняшнего взрыва заболеваемости коронавирусом могло не быть, если бы москвичи уже вакцинировались

Вся материальная база - койки с подводкой кислорода, современное приемное отделение с боксами, раздельные входы для приема и выписки больных было подготовлено здесь еще в самом начале пандемии. Для исследования тестов на коронавирус есть и своя лаборатория мощностью 5 тысяч проб в сутки. Палаты - с туалетом и душем, все оборудованы современными системами вентиляции и обеззараживания, что особенно важно во время разгула опасной инфекции. Для тяжелых больных - палаты интенсивного наблюдения. "Таких пациентов сейчас гораздо больше, - продолжает Валерий Вечорко. - Причем даже из числа молодых. Поступают они, казалось бы, с небольшим поражением легких, но через короткое время картина может измениться - и вот уже третья, четвертая стадии. Это главное отличие от начала пандемии, когда болели больше люди старшего возраста". Больше всего главврача расстраивает, что всего этого могло и не быть, если бы москвичи вовремя вакцинировались. Такая возможность есть. Без выходных работают прививочные пункты, никаких очередей. Хочешь - прививайся "Спутником V", хочешь - "ЭпиВакКороной". Валерий Вечорко убежден: "Надо москвичам быстро вакцинироваться. Без этого не остановить инфекцию". Об этом говорил и Сергей Собянин: "Приглашаю москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите себя и близких". Для помощи коронавирусным больным сейчас развернуто свыше 16 тысяч коек.

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