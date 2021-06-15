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15.06.2021 21:46
Рубрика: Общество

Свой Белек ближе

Городские пляжи стали доступной заменой турецким курортам
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Закрытые зарубежные курорты и переполненные здравницы российского юга дают москвичам шанс отдохнуть на родных берегах. Тем более что жаркая погода прогрела воду в Москве-реке до +20 градусов. Самое время открывать купальный сезон, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Между тем число заболевших коронавирусной инфекцией в столице в сутки вновь, как в декабре, достигло пиковых 7 тысяч человек. Невольно возникает вопрос: не опасно ли при такой эпидемиологической ситуации пускаться в плавание?
На этой неделе температура воздуха в Москве превысит 30 градусов. Одна надежда на прохладу от воды. Фото: Сергей Михеев/РГ На этой неделе температура воздуха в Москве превысит 30 градусов. Одна надежда на прохладу от воды. Фото: Сергей Михеев/РГ
На этой неделе температура воздуха в Москве превысит 30 градусов. Одна надежда на прохладу от воды. Фото: Сергей Михеев/РГ

По данным управления Роспотребнадзора по Москве, в столице официально разрешено купаться в восьми природных водоемах: Путяевском пруду, озере "Мещерское", на втором и третьем пляжах Серебряного бора, на пляже Левобережный и в трех водоемах Зеленограда. Вода и песок на этих пляжах безопасны по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим и физико-химическим показателям. "При вирусологическом исследовании в воде не обнаружена РНК-коронавирусная инфекция COVID-19", - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. Добавив, что все открытые пляжи пригодны для отдыха и купания, тем не менее напомнили, что простые правила, продиктованные пандемией, соблюдать все-таки нужно. Это значит, что если у вас поднялась температура, появились кашель, насморк, слабость, не то что купаться, из дома выходить не следует. Здоровым же нужно сейчас ходить в маске, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и стараться избегать мест массового скопления людей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Теперь о том, как все это выглядит на столичных пляжах. Смотрим кадры в соцсетях - из зоны отдыха "Мещерское", пляжей Левобережного и Серебряного бора. Там не только каждый квадратный метр песка занят полотенцами, но и вода обилием купающихся похожа на кастрюлю с кипящими пельменями. В то же время на берегах стоят пустые лавочки и деревянные шезлонги, замотанные полосатыми лентами. На них по санитарным правилам, вступившим в силу с 13 июня, садиться сейчас нельзя. Нарушителей гоняет полиция.

Чем чреваты нарушения на берегах водоемов, корреспонденту "РГ" рассказала заведующая кафедрой вирусологии МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова. "Пляжный отдых в дни обострения пандемии могут позволить себе только те, кто привился, причем, при условии, что после введения второго компонента вакцины у них прошло уже три недели, - сказала она. - Непривитым идти в места массового скопления людей противопоказано, поэтому о купании сейчас стоит вообще забыть, если это не свой водоем на территории дачи".

Пляжный отдых в дни обострения пандемии могут позволить себе только те, кто привился

Что касается переболевших, напомнила Карпова, то им нужно следить за уровнем антител и помнить, что за восемь месяцев защита снижается до минимума. Проточная вода, по ее словам, менее опасная, но и ее брать в рот не следует. Нельзя, чтобы она попадала на слизистые, поэтому купаться, если все-таки полезли в воду, лучше в специальных очках. Данных, что коронавирус может сохраняться в воде, как, например, вирус гриппа, нет. Но лучше все-таки не рисковать.

Фото: Виктор Погонцев
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Согласен с Ольгой Карповой и врач-инфекционист Евгений Тимаков: "Не столько опасна сама вода, сколько пользование одной инфраструктурой: раздевалками, питьевыми фонтанчиками и прочим. Были исследования, которые показали, что все частицы коронавируса погибают в воде комнатной температуры за 72 часа! В наших природных водоемах вода так не прогревается". Врач добавил, что наиболее безопасен заплыв ранним утром, когда вода чище и еще нет других купальщиков.

Отметим, что с этого года в городе появилась еще одна примечательная зона отдыха на Северном речном вокзале. Уникальность ее состоит в том, что она сможет принимать многочисленных гостей даже осенью благодаря подогреваемым бассейнам. Особое внимание организаторы уделяют санитарной безопасности - состояние воды во всех бассейнах контролируется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а для безопасности на воде дежурят две бригады спасателей.

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