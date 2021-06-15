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15.06.2021 01:00
Рубрика: Общество

Юрист разъяснил, можно ли продлить совпавший с выходными отпуск

Текст: Ольга Игнатова
Очередной отпуск, который у многих москвичей совпал с дополнительными выходными днями, объявленными в столице, продлеваться не будет.

"В статье 120 Трудового кодекса говорится о том, что продлевается отпуск, только если выпадает на праздники, а 12-20 июня - это выходные, но не праздничные дни", - разъяснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

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Юрист напомнил, что по указу мэра Москвы Сергея Собянина, работодателям рекомендуется перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу (за исключением граждан, имеющих прививку от COVID). С 13 по 20 июня приостанавливается работа фудкортов, зоопарков, детских игровых комнат, а также вводятся длительные выходные. Они продлятся до 20 июня.

Но коснутся данные выходные не всех. "Рабочая неделя остается для работников, задействованных в следующих сферах: здравоохранение (это больницы, аптеки и прочие медицинские организации), непрерывно работающие предприятия, то есть те, в которых остановка рабочего процесса невозможна без веских причин, организации, занимающиеся обеспечением населения продуктами питания (предприятия, магазины, экспедиторские компании), организации, предоставляющие населению финансовые услуги по расчетам и платежам", - уточнил юрист. Также будут работать компании, предоставляющие ремонтные и погрузочные работы, организации, занимающиеся выполнением обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций.

"То есть все вышеуказанные сферы будут работать в штатном режиме, соответственно, москвичи могут не беспокоиться о том, что больницы, аптеки либо продуктовые магазины будут закрыты. Также нет ограничений по посещению общественных мест, и, кроме фудкортов, другие организации общественного питания будут работать в режиме выходного дня. Исключение - с 23:00 вечера до 6:00 утра услуги общественного питания могут работать только на вынос", - добавил адвокат.

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