Юрист разъяснил, можно ли продлить совпавший с выходными отпуск

Очередной отпуск, который у многих москвичей совпал с дополнительными выходными днями, объявленными в столице, продлеваться не будет.

"В статье 120 Трудового кодекса говорится о том, что продлевается отпуск, только если выпадает на праздники, а 12-20 июня - это выходные, но не праздничные дни", - разъяснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Юрист напомнил, что по указу мэра Москвы Сергея Собянина, работодателям рекомендуется перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу (за исключением граждан, имеющих прививку от COVID). С 13 по 20 июня приостанавливается работа фудкортов, зоопарков, детских игровых комнат, а также вводятся длительные выходные. Они продлятся до 20 июня.

Но коснутся данные выходные не всех. "Рабочая неделя остается для работников, задействованных в следующих сферах: здравоохранение (это больницы, аптеки и прочие медицинские организации), непрерывно работающие предприятия, то есть те, в которых остановка рабочего процесса невозможна без веских причин, организации, занимающиеся обеспечением населения продуктами питания (предприятия, магазины, экспедиторские компании), организации, предоставляющие населению финансовые услуги по расчетам и платежам", - уточнил юрист. Также будут работать компании, предоставляющие ремонтные и погрузочные работы, организации, занимающиеся выполнением обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций.

"То есть все вышеуказанные сферы будут работать в штатном режиме, соответственно, москвичи могут не беспокоиться о том, что больницы, аптеки либо продуктовые магазины будут закрыты. Также нет ограничений по посещению общественных мест, и, кроме фудкортов, другие организации общественного питания будут работать в режиме выходного дня. Исключение - с 23:00 вечера до 6:00 утра услуги общественного питания могут работать только на вынос", - добавил адвокат.