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15.06.2021 22:30
Рубрика: Экономика

Как забор городить

Владельцев подмосковных домов просят привести в порядок свои ограждения
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 131(8482)
Более трех тысяч предписаний о ненадлежащем состоянии заборов выписали в этом году инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора дачникам и жителям частного сектора. И выпишут еще больше - в области началась масштабная работа по улучшению архитектурно-художественного облика улиц. Предписание - это легкая мера, но если его не исполнить, последует штраф. Что нужно знать о требованиях к заборам, действующих в Подмосковье, и как с наименьшими потерями для себя исполнить предписание надзорного ведомства, узнали журналисты "РГ".
За такой забор в области точно оштрафуют - он и выше двух метров, и состоит из сплошных блоков. Фото: EPA За такой забор в области точно оштрафуют - он и выше двух метров, и состоит из сплошных блоков. Фото: EPA
За такой забор в области точно оштрафуют - он и выше двух метров, и состоит из сплошных блоков. Фото: EPA

На бумаге

Методические рекомендации к внешнему виду всевозможных ограждений были утверждены в регионе еще в 2014 году. Тогда же Мособлдума приняла закон о благоустройстве, который обязал собственников содержать свои заборы в должном порядке. А именно - мыть по мере загрязнения и ремонтировать при необходимости, но не реже одного раза в три года. Поводом для выдачи предписаний считаются грязные и облупившиеся, а также "пьяные" заборы, отклоняющиеся от вертикали, и ограждения, разрушенные на 20 и больше процентов. А еще в области запрещены заборы выше двух метров. В исключительных случаях, когда домовладения расположены вдоль оживленных автомагистралей или железной дороги, чей круглосуточный шум способен отравить любой сон и отдых, заборы разрешается поднимать до трех метров, но только по согласованию с местной властью.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Под запретом находятся заборы в виде сплошной кладки кирпича или листов металла без чередования с вертикальными столбами или опорами. Это своеобразная техника безопасности: если в одном месте землю под забором подтопит, сплошной заборный массив упадет по всему периметру участка. Деревянные ограждения или заборы из сетки-рабицы разрешены, но приветствуются только в СНТ или на второстепенных улицах населенных пунктов. А вокруг строений, выходящих на центральные улицы или магистрали, нужно ставить заборы, выполненные в едином стиле, чтобы они гармонировали друг с другом по цвету, форме и высоте.

Нельзя городить заборы из подручных материалов, вроде спинок старых кроватей и прочих остатков мебели. А в городской черте нельзя еще и красить ограждения в черный цвет.

И в жизни

Как говорит областной министр благоустройства Михаил Хайкин, старые, щербатые, покосившиеся и изрисованные вандалами заборы - это проблема, с которой подмосковные власти хорошо знакомы. Закон и рекомендации были приняты, да, но администрировались они в основном только при новом строительстве. До старых заборов до недавнего времени все руки не доходили - в области было много других, более насущных проблем благоустройства. В частности, многие деревни вообще не имели тротуаров - жители выходили из домов сразу на проезжую часть. А многие дачные хозяйства не знали, что такое договоры на вывоз коммунальных отходов, и тонули в мусорных кучах. До заборов ли тут?

Но теперь большая часть прежних проблем решена и настало время заборов. С этого года внешний вид улиц включен в рейтинг муниципалитетов и оценку эффективности работы их глав. То есть чем меньше на улицах неприглядных ограждений - тем больше баллов получает глава, а муниципалитет занимает лучшую позицию в общеобластном рейтинге. А еще власти выбрали 8 пилотных городов, где в этом году на центральных улицах все заборы будут приведены в идеальное состояние. Решили, так сказать, не распылять силы на всю область, а провести показательный мастер-класс в отдельных муниципалитетах. Повезло Истре, Долгопрудному, Зарайску, Наро-Фоминску, Коломне, Серпухову, Сергиево-Посадскому и Одинцовскому округам. "Инвентаризация улиц уже проведена, концепция работ на каждой из них готова", - утверждает Михаил Хайкин. Кстати, ограждения - лишь один из элементов уличного благоустройства. А завершенным оно будет считаться тогда, когда на улице, помимо красивых заборов, появятся отремонтированные тротуары, достаточное освещение и озеленение, лавочки и урны.

Поставить и не пожалеть

Никто не будет спорить с тем, что в хорошем крепком и красивом заборе заинтересованы прежде всего сами хозяева дома. Это их безопасность и возможность укрыть свою каждодневную жизнь от посторонних глаз. А потому к предписаниям Госадмтехнадзора большинство жителей относятся с пониманием. Идут и отчищают свои ограждения от многолетней уличной грязи, вставляют на место выпавшие кирпичи. Ну или находят возможность поставить новый забор, если старый совсем уже никуда не годится.

Фото: Лилия Злаказова
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Вот на этот случай областные власти ввели новую муниципальную услугу, которая позволяет обновить ограждение без долгих согласований и дальнейших работ над ошибками. На региональном портале госуслуг можно оформить паспорт забора - документ, где содержится информация о цвете и материале, из которого изготовлено ограждение. Для этого нужно лишь заполнить специальную форму, указав желаемые параметры нового ограждения. Система проанализирует вводные данные и в зависимости от того, где расположен дом - в садовом товариществе, коттеджном поселке, деревне или частном секторе города, выдаст все возможные в вашем случае варианты ограждений, которые точно не вызовут никаких претензий у надзорных органов.

Для помощи в окончательном выборе разработано портфолио образцов, которое можно найти и на сайте областного министерства благоустройства, и в разделе "База знаний" на портале госуслуг. Там можно в картинках посмотреть, как выглядят все разрешенные для установки в Подмосковье ограждения. Их всего 12, но среди них есть и пластик, и металлическая сетка, и даже лоза с горбылем. Конечно, если ваш дом расположен на первой линии городской или сельской застройки, вариантов будет немного, но зато забор с паспортом избавит вас от визитов инспекторов Госадмтехнадзора как минимум на три года. А если будете регулярно следить за чистотой ограждения - то и навсегда.

Кстати

А если штраф?

Кодексом Московской области об административных правонарушениях за ненадлежащее состояние заборов установлены штрафы: 3-4 тысячи рублей для физических и 15-30 тысяч рублей для юридических лиц. К ненадлежащему состоянию относятся грязь и отсутствие секций, заваливание забора как в сторону улицы, так и на участок, а также вандальные надписи на ограждении.

Ифографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Рыбникова
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