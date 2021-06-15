Более трех тысяч предписаний о ненадлежащем состоянии заборов выписали в этом году инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора дачникам и жителям частного сектора. И выпишут еще больше - в области началась масштабная работа по улучшению архитектурно-художественного облика улиц. Предписание - это легкая мера, но если его не исполнить, последует штраф. Что нужно знать о требованиях к заборам, действующих в Подмосковье, и как с наименьшими потерями для себя исполнить предписание надзорного ведомства, узнали журналисты "РГ".

На бумаге

Методические рекомендации к внешнему виду всевозможных ограждений были утверждены в регионе еще в 2014 году. Тогда же Мособлдума приняла закон о благоустройстве, который обязал собственников содержать свои заборы в должном порядке. А именно - мыть по мере загрязнения и ремонтировать при необходимости, но не реже одного раза в три года. Поводом для выдачи предписаний считаются грязные и облупившиеся, а также "пьяные" заборы, отклоняющиеся от вертикали, и ограждения, разрушенные на 20 и больше процентов. А еще в области запрещены заборы выше двух метров. В исключительных случаях, когда домовладения расположены вдоль оживленных автомагистралей или железной дороги, чей круглосуточный шум способен отравить любой сон и отдых, заборы разрешается поднимать до трех метров, но только по согласованию с местной властью.

Под запретом находятся заборы в виде сплошной кладки кирпича или листов металла без чередования с вертикальными столбами или опорами. Это своеобразная техника безопасности: если в одном месте землю под забором подтопит, сплошной заборный массив упадет по всему периметру участка. Деревянные ограждения или заборы из сетки-рабицы разрешены, но приветствуются только в СНТ или на второстепенных улицах населенных пунктов. А вокруг строений, выходящих на центральные улицы или магистрали, нужно ставить заборы, выполненные в едином стиле, чтобы они гармонировали друг с другом по цвету, форме и высоте.

Нельзя городить заборы из подручных материалов, вроде спинок старых кроватей и прочих остатков мебели. А в городской черте нельзя еще и красить ограждения в черный цвет.

И в жизни

Как говорит областной министр благоустройства Михаил Хайкин, старые, щербатые, покосившиеся и изрисованные вандалами заборы - это проблема, с которой подмосковные власти хорошо знакомы. Закон и рекомендации были приняты, да, но администрировались они в основном только при новом строительстве. До старых заборов до недавнего времени все руки не доходили - в области было много других, более насущных проблем благоустройства. В частности, многие деревни вообще не имели тротуаров - жители выходили из домов сразу на проезжую часть. А многие дачные хозяйства не знали, что такое договоры на вывоз коммунальных отходов, и тонули в мусорных кучах. До заборов ли тут?

Но теперь большая часть прежних проблем решена и настало время заборов. С этого года внешний вид улиц включен в рейтинг муниципалитетов и оценку эффективности работы их глав. То есть чем меньше на улицах неприглядных ограждений - тем больше баллов получает глава, а муниципалитет занимает лучшую позицию в общеобластном рейтинге. А еще власти выбрали 8 пилотных городов, где в этом году на центральных улицах все заборы будут приведены в идеальное состояние. Решили, так сказать, не распылять силы на всю область, а провести показательный мастер-класс в отдельных муниципалитетах. Повезло Истре, Долгопрудному, Зарайску, Наро-Фоминску, Коломне, Серпухову, Сергиево-Посадскому и Одинцовскому округам. "Инвентаризация улиц уже проведена, концепция работ на каждой из них готова", - утверждает Михаил Хайкин. Кстати, ограждения - лишь один из элементов уличного благоустройства. А завершенным оно будет считаться тогда, когда на улице, помимо красивых заборов, появятся отремонтированные тротуары, достаточное освещение и озеленение, лавочки и урны.

Поставить и не пожалеть

Никто не будет спорить с тем, что в хорошем крепком и красивом заборе заинтересованы прежде всего сами хозяева дома. Это их безопасность и возможность укрыть свою каждодневную жизнь от посторонних глаз. А потому к предписаниям Госадмтехнадзора большинство жителей относятся с пониманием. Идут и отчищают свои ограждения от многолетней уличной грязи, вставляют на место выпавшие кирпичи. Ну или находят возможность поставить новый забор, если старый совсем уже никуда не годится.

Вот на этот случай областные власти ввели новую муниципальную услугу, которая позволяет обновить ограждение без долгих согласований и дальнейших работ над ошибками. На региональном портале госуслуг можно оформить паспорт забора - документ, где содержится информация о цвете и материале, из которого изготовлено ограждение. Для этого нужно лишь заполнить специальную форму, указав желаемые параметры нового ограждения. Система проанализирует вводные данные и в зависимости от того, где расположен дом - в садовом товариществе, коттеджном поселке, деревне или частном секторе города, выдаст все возможные в вашем случае варианты ограждений, которые точно не вызовут никаких претензий у надзорных органов.

Для помощи в окончательном выборе разработано портфолио образцов, которое можно найти и на сайте областного министерства благоустройства, и в разделе "База знаний" на портале госуслуг. Там можно в картинках посмотреть, как выглядят все разрешенные для установки в Подмосковье ограждения. Их всего 12, но среди них есть и пластик, и металлическая сетка, и даже лоза с горбылем. Конечно, если ваш дом расположен на первой линии городской или сельской застройки, вариантов будет немного, но зато забор с паспортом избавит вас от визитов инспекторов Госадмтехнадзора как минимум на три года. А если будете регулярно следить за чистотой ограждения - то и навсегда.

Кстати

А если штраф?

Кодексом Московской области об административных правонарушениях за ненадлежащее состояние заборов установлены штрафы: 3-4 тысячи рублей для физических и 15-30 тысяч рублей для юридических лиц. К ненадлежащему состоянию относятся грязь и отсутствие секций, заваливание забора как в сторону улицы, так и на участок, а также вандальные надписи на ограждении.