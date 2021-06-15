Московское отделение "Единой России" представило предвыборную программу

На XXVI Конференции московского отделения "Единой России" мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин представил программу развития столицы. Основными ее приоритетами стали реальные потребности и запросы москвичей. Программа формировалась исходя из того, что сегодня необходимо каждому - качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух.

"Сегодня мы хотим создать город вокруг человека, - сказал Сергей Собянин в своем выступлении. - Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого - человек. Каждый житель Москвы".

Мэр отметил, что ключевой приоритет "Единой России" после пандемии - как можно быстрее возобновить рост экономики, доходов горожан и бизнеса. Партия намерена добиваться повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения.

Говоря о здравоохранении, Собянин сказал: москвичи получат все передовые медицинские технологии в шаговой доступности - в поликлиниках рядом с домом. Будет построено 30 поликлиник и модернизировано более 130 действующих, где обновят 90% оборудования. Каждый горожанин получит возможность полного медобследования с личными врачами телемедицинского центра.

Кроме этого, до 2024 года планируется построить более 1 млн квадратных метров медицинских объектов, в том числе 6 суперсовременных станций скорой помощи, стационарных, 6 многопрофильных корпусов больниц (новая инфекционная больница №1, многопрофильный комплекс больницы святого Владимира, новый онкокорпус в МКНЦ им. Логинова, травматологоортопедический корпус ГКБ №31, корпус лучевой терапии ГКБ №57 им. Плетнева, неонатальный корпус ГКБ им. Виноградова), а также центры эндоскопии.

В области образования главная задача проектов "Единой России" - выстроить образование с учетом потребностей экономики и промышленности города. Чтобы каждый школьник получил современные навыки и компетенции, в том числе цифровые.

Также "Единая Россия" восполнит нехватку детских садов и школ. Образовательные учреждения построят в районах, где их пока не хватает. Развитие получит и Московская электронная школа.

Одним из главных направлений деятельности "Единой России" в сфере соцзащиты станут индивидуальный подход к заботе о социально незащищенных горожанах, а также поддержка людей и организаций, которые ставят перед собой задачу помощи ближнему.

Современные технологии должны прийти на помощь жителям - горожане должны забыть о походах в присутственные места и сборе документов. Вся помощь людям с особенностями здоровья должна стать персонализированной, начиная с рождения.

Еще один приоритет - быстрый и комфортный транспорт в шаговой доступности для каждого. 90% москвичей получат метро рядом с домом: завершат строительство Большой кольцевой линии метро, построят три новые радиальные ветки (Рублево-Архангельская, Бирюлевская, Троицкая). Метро придет во Внуково, Гольяново, Лианозово, Северный.

Запуск новых линий МЦД улучшит транспортную доступность 5 млн жителей районов Москвы и городов Московской области. Поездки станут удобнее, экономичнее, в поездах станет свободнее.

С 2030 года наземный транспорт станет "зеленым". Город откажется от общественного транспорта на дизельном топливе и перейдет на электротранспорт - парк электробусов составит более 2200 машин.

Ежегодно будут строить около 100 км дорог, завершат строительство системы хордовых магистралей столицы. В полтора раза меньше времени будут терять москвичи к 2025 году из-за заторов на дорогах.

Еще один транспортный проект "Единой России" - возвращение речного сообщения. С 2022 года в Москве начнут работать 2 городских речных маршрута. Постепенно будут приводиться в порядок причалы, сокращаться интервалы между рейсами и увеличиваться количество судов на маршрутах. По оценке экспертов, речным видом транспорта будут пользоваться 1,5 млн человек.

В сфере обеспечения безопасности партия будет добиваться улучшения материальной базы и социальной поддержки личного состава МЧС, московской полиции и Росгвардии, оперативных служб города.

Продолжится работа по снижению количества ДТП, травматизма и смертности на дорогах, пожаров и происшествий на воде.

Современные технологии продолжат обеспечивать безопасность горожан, в том числе система городского видеонаблюдения.

В планах "Единой России" - продолжение обеспечения москвичей современным комфортным жильем. Миллионы горожан должны получить возможность улучшить свои жилищные условия. Объем вводимого жилья должен превысить показатели 2010 года в 2,4 раза, а сам жилой фонд столицы должен увеличиться на 22%.

В рамках улучшения городской среды, каждый район Москвы получит план развития, где максимально учтут мнения и пожелания большинства жителей. Дворы, парки и скверы станут светлыми, комфортными и безопасными для прогулок, игр с детьми и спорта.

Будут созданы новые парки, зеленые уголки, места активного отдыха - всего более 1 000 га территорий. Более 100 км набережных и природных территорий вокруг Москвы-реки, Яузы, Сетуни приедут в порядок.

Новый облик получат свыше 200 км городских улиц. Городские инженерные сети модернизируют для бесперебойной работы 24/7, в том числе ливневую канализацию.

Цель "Единой России" сделать Москву лучшим городом Земли. Конечно, эта цель - крайне сложна, но достижима благодаря поддержке избирателей на предстоящих выборах в Государственную думу VIII созыва.