На Комсомольской площади убрали стоянки автомобилей

В столице на Комсомольской площади нельзя оставить автомобиль более чем на 5 минут. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги. Как рассказали в ведомстве, изменения связаны с реорганизацией движения перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами. Однако, чтобы не создавать неудобств для пассажиров железнодорожного транспорта, в районе вокзалов организуют несколько зон, где можно будет остановиться всего на 5 минут. Зато бесплатно. Этого времени должно хватить, чтобы посадить и высадить пассажиров.

На улицах Москвы нашли 120 незаконных парковок А с 24 июня на Ленинградском вокзале изменится маршрут проезда на парковку, расположенную рядом с зоной посадки пассажиров, отправляющихся на поездах дальнего следования, в том числе высокоскоростных поездов "Сапсан". Чтобы попасть на эту парковку, нужно проехать вдоль Ленинградского вокзала и за зданием Центрального таможенного управления повернуть направо до проезда Комсомольской площади.