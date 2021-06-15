Новости

Стали известны комментаторы на очередные матчи Евро-2020 23:39
Власти Словении объявили об окончании эпидемии в стране 23:32
Олич объяснил причины ухода из ЦСКА 23:05
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 23:02
Умер заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов 22:48
Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии переведен в Бутырку 22:45
Денис Проценко рассказал, может ли заболеть привитый от коронавируса 22:37
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА 22:24
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 22:21
Минюст США призвал Верховный суд возобновить дело о смертной казни Царнаеву 22:17
Власти Москвы назвали количество штрафов за нарушение антиковидных мер 22:13
Британцы во Франции могут потерять права и льготы после 30 июня 22:08
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин в новой Москве 22:07
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
Рогозин пообещал, что Роскосмос будет отправлять в космос ученых 21:59
Главврач "Коммунарки" оценил необходимость обязательной вакцинации от COVID-19 21:55
Оформление виз для близких родственников россиян упростят 21:35
Цена нефти поднялась выше $74 за баррель впервые с апреля 2019 года 21:33
Южная Корея разместит сторожевых роботов с ИИ на границе с КНДР 21:25
Песков: Подписания документов на саммите в Женеве не планируется 21:15
В мире ежедневно используется 7 миллиардов масок 21:08
В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19 20:48
Производство музыкальных инструментов в РФ за три года увеличилось в 5 раз 20:45
В Крыму мотоциклистка насмерть разбилась на мокрой трассе 20:40
Движение по всей ЦКАД запустят в июле 20:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 23:38
Рубрика: Происшествия

Вот и стало смертельным Садовое кольцо

Новое ДТП на месте трагедий Михаила Ефремова и Эдварда Била
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8481)
На Садовом кольце - вновь крупная авария. Три машины столкнулись почти в том же самом месте, где произошли резонансные аварии с участием артиста Михаила Ефремова и блогера Эдварда Била.
Фото: iStock
ГИБДД: В России с начала года в ДТП погибли почти 40 велосипедистов

Как рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла недалеко от дома N 6 на Смоленской площади около 14.00. На кадрах с камер уличного наблюдения, которые обнародовал городской департамент транспорта, все отчетливо видно. Водитель Mitsubishi, выезжая из тоннеля на площадь, резко потерял управление, вывернул руль влево и вылетел на встречную полосу. Водитель встречного Mercedes, несмотря на резкий маневр, заметил встречную машину и попытался уйти влево. Однако расстояние оказалось слишком малым. Mitsubishi задел и Mercedes, и Volkswagen, который ехал в средней полосе. На место немедленно прибыли экстренные службы. Пострадали два человека - это сам предполагаемый виновник, водитель Mitsubishi, и пассажир Mercedes - по неофициальным данным, довольно влиятельный человек из банковской сферы столицы. У первого диагностировано сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, у второго - ушиб колена. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Хотя детали происшествия, аварий Эдварда Била и Михаила Ефремова разнятся, одно важное сходство у них есть. Ни одного из этих ДТП не было бы, если б на оживленной дороге стояли отбойники. Уже в течение нескольких лет различные общественные движения выступают за разделение потоков не только на Садовом кольце, но и на других оживленных дорогах, в том числе на спецтрассах. В частности, на Кутузовском проспекте, где крупных аварий тоже немало. Однако пока предложения не реализованы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет
Правительство РФ предложило ответные меры на недружественные действия США
Российская делегация прибыла в Женеву для встречи с Байденом
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями