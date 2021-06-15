На Садовом кольце - вновь крупная авария. Три машины столкнулись почти в том же самом месте, где произошли резонансные аварии с участием артиста Михаила Ефремова и блогера Эдварда Била.

Как рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла недалеко от дома N 6 на Смоленской площади около 14.00. На кадрах с камер уличного наблюдения, которые обнародовал городской департамент транспорта, все отчетливо видно. Водитель Mitsubishi, выезжая из тоннеля на площадь, резко потерял управление, вывернул руль влево и вылетел на встречную полосу. Водитель встречного Mercedes, несмотря на резкий маневр, заметил встречную машину и попытался уйти влево. Однако расстояние оказалось слишком малым. Mitsubishi задел и Mercedes, и Volkswagen, который ехал в средней полосе. На место немедленно прибыли экстренные службы. Пострадали два человека - это сам предполагаемый виновник, водитель Mitsubishi, и пассажир Mercedes - по неофициальным данным, довольно влиятельный человек из банковской сферы столицы. У первого диагностировано сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, у второго - ушиб колена. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Хотя детали происшествия, аварий Эдварда Била и Михаила Ефремова разнятся, одно важное сходство у них есть. Ни одного из этих ДТП не было бы, если б на оживленной дороге стояли отбойники. Уже в течение нескольких лет различные общественные движения выступают за разделение потоков не только на Садовом кольце, но и на других оживленных дорогах, в том числе на спецтрассах. В частности, на Кутузовском проспекте, где крупных аварий тоже немало. Однако пока предложения не реализованы.