Десятки парковок на улицах Москвы оказались незаконными. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, чаще всего этот "способ захвата земли из 90-х" проявляется рядом с кафе, магазинами и офисами. Происходит это примерно по одной и той же схеме. Участок асфальта самовольно огораживается, въезд на него перекрывает шлагбаум, рядом будка для охранника. Так появляется парковка "для своих", либо для всех, но за деньги. Ориентировочная цена - 3 тыс. руб. в месяц. Люди платят - мест во дворе не хватает, и крытые паркинги есть не в каждом квартале.

Таких нелегальных парковок за прошлый год было выявлено 120, рассказали в пресс-службе Госинспекции. На днях Госинспекция снесла шлагбаум рядом с Киевским вокзалом. Он отгораживал небольшой проезд в 1-м Можайском тупике. Долгое время всем казалось, что шлагбаум просто так появиться не может. Нозатем открылась масса нарушений. Случается, что незаконные платные парковки появляются прямо на глазах людей. Так произошло рядом с домом N 21/1 на улице Кедрова. Рядом с двором поставили забор, шлагбаум и будку для охраны наподобие дома-прицепа к автомобилю. Жильцы долгое время считали, что так оно и должно быть, и только недавние проверки показали: земля ни в собственность, ни в аренду частникам не предоставлялась. Люди же платили захватчикам в среднем по 100 рублей за сутки или 3000 рублей - за месяц. В Юго- Восточном округе расчищено более 20 таких незаконно огороженных территорий. Сейчас на них оборудованы в основном бесплатные стоянки.

Самый простой способ очистить дворовую территорию - направить обращение на портал "Наш город". Если документов на землю у коммерсантов нет, все ограждения снесут, и территория снова станет общедоступной. Самих же захватчиков привлекают к административной ответственности за использование земельного участка с нарушениями - по статье 6.11 КоАП Москвы. Для должностных лиц организаций-нарушителей предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, а для юридичеких лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.