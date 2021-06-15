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15.06.2021 19:34
Рубрика: Происшествия

В Курской области спасли ребенка, которого душил пьяный мужчина

Текст: Анна Скрипка (Курск)

В Октябрьском районе Курской области полицейские предотвратили убийство двухлетнего ребенка. Они освободили малыша, которого душил пьяный 24-летний мужчина.

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В УМВД по Курской области рассказали подробности произошедшего. Изначально в полицию поступило сообщение о семейном конфликте в селе Большое Долженково. Следственно-оперативная группа быстро выехала по указанному адресу. Крики полицейские услышали еще около дома, а потом стали свидетелями скандала. Мужчина вел себя агрессивно, на предупреждения полиции не реагировал, а потом вдруг схватил находившегося в доме двухлетнего малыша за горло и стал угрожать расправой.

- Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Юрий Артамонов и полицейский-водитель старший сержант полиции Денис Носорев быстро освободили мальчика из рук дебошира, - отметили в пресс-службе УМВД по Курской области. - Полицейские вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик был доставлен в больницу.

Позже выяснилось, что мужчина - знакомый матери малыша. Накануне между ними произошла ссора, женщина перестала отвечать на его звонки, и мужчина отправился в село Большое Долженково, где живут ее родители. Однако у них дома женщины не оказалось, что и стало поводом для скандала.

Мужчина сразу же был задержан. Как сообщили в СК по Курской области, теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на убийство малолетнего". Суд уже вынес решение об аресте.

Сотрудники полиции, предотвратившие трагедию, будут поощрены за профессионализм.

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