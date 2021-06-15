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15.06.2021 22:07
Рубрика: Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин в новой Москве

Текст: Владимир Баршев

Полиция ТиНАО Москвы задержала подозреваемого в убийстве двух женщин и собаки.

Жительницу Новосибирска обвинили в заказном убийстве бывшего мужа

Во вторник утром в поселении Кокошкино после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Дзержинского были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Но, как выяснилось, женщины погибли не в результате пожара. На их телах обнаружены множественные колото-резанные раны. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Как сообщает РЕН ТВ, у злоумышленника, который, вероятно, ранее был знаком с погибшими, сначала произошел конфликт с 23-летней Елизаветой. Молодую хозяйку попыталась защитить такса. Однако он ударил ее ножницами. Девушка бросилась на злоумышленника. По предварительным данным, убийца сначала расправился с ней, а затем и с ее матерью, которая стала свидетелем произошедшего, после чего поджег квартиру и скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО и ГУ МВД России по г. Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Северного округа столицы был установлен и задержан подозреваемый в совершении этого тяжкого преступления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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