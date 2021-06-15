Синоптики предсказали Москве "великую сушь"

Ближайшей ночью в Москве могут пойти кратковременные дожди, которые затем сменятся периодом "великой суши". Такой прогноз во вторник обнародовали специалисты центра погоды "Фобос".

Почти всю эту неделю в столичном регионе будет стоять жаркая погода. Небольшую передышку жители получат только в среду и четверг, когда температура составит 24-27 градусов. А уже с пятницы воздух начнет активно прогреваться. Ожидается зной сильнее 30 градусов. Таким же жарким должно стать и начало предстоящей недели.

Метеорологи видят в этом два опасных фактора. Во-первых, в такую погоду резко повышается вероятность природных пожаров. Во-вторых, изменение погоды может вызвать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.