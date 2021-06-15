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15.06.2021 13:38
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева призавала москвичей к донорству антиковидной плазмы

Текст: Анна Полтавцева

Акция поддержки доноров прошла в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Развортневой. Мероприятие приурочено к Международному дню донора и призвано подчеркнуть значимость добровольного пожертвования крови или ее компонентов тем, кто болен и нуждается в переливании. А также привлечь внимание к проблеме донорства в России, напомнить, что помогая друг другу, мы помогаем стране и спасаем жизни.

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Развортнева. Фото: Екатерина Бибикова

В акции приняли участие Почетные доноры России, проживающие в Южном административном округе. Специально для них волонтеры АНО "Центр защиты прав москвичей" и партии "Единая Россия" натянули красную ленту и образовали ею сердце, символизирующее открытость и добрую волю всех "тихих" героев нашей страны.

Разворотнева рассказала, что донорство называют "тихим" подвигом и его невозможно переоценить. Донорская кровь и плазма ежедневно и ежечасно помогают выжить людям с высокой кровопотерей, пострадавшим от ожогов или травм, а также пациентам, которые перенесли сложные операции, болезни и роды.

- Сейчас, когда вновь осложнилась ситуация с коронавирусной инфекцией, а также наступило долгожданное лето - время, когда многие из тех, кто в течение года регулярно посещал пункты сдачи крови, разъезжаются на отдых, кровь необходима как никогда. Я призываю всех, кто по необходимым параметрам может стать донором, а также тех, кто переболел коронавирусом, - найдите время и силы для сдачи крови и плазмы. Посетите станции переливания - спасите жизни! - сказала она.

Правозащитница уверена, донорское движение объединяет тех, кто неравнодушен к судьбе окружающих и стремится добровольно и безвозмездно помогать им.

- Волонтеры и активисты, занимающиеся пропагандой донорства, - все вместе мы делаем важное и нужное дело. Не каждый может сдать кровь, но почти каждый может помочь донорам и поблагодарить их за подвиг, - пояснила Светлана Разворотнева.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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О том, как стать донором крови, а также доноро плазмы для лечения пациентов с COVID-19, можно узнать на сайтах mos.ru и yadonor.ru.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 Донорство в России

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