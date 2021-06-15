Туляк получил 9,5 года за поджог многоквартирного дома

В Тульской области местный житель поджег дверь в квартире обидчика и оставил пять семей без жилья. Заокский районный суд признал его виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе, ребенка, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, а также уничтожении чужого имущества путем поджога и хранении наркотического вещества, сообщает прокуратура Тульской области.

Следствием и судом установлено, что в апреле прошлого года 45-летний житель Заокска выпивал с приятелем. Попойка закончилась ссорой и дракой. Мужчина, получив несколько ударов кулаком в лицо, затаил обиду. Сходил к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся к дому обидчика, облил бензином его крыльцо и поджег. Сам поджигатель сразу убежал, а в доме, где проживали пять семей, в том числе, с маленькой девочкой, начался пожар. Людям удалось спастись, никто не пострадал, но дом выгорел полностью вместе со всем имуществом. Общий ущерб превысил восемь миллионов рублей.

В ходе следствия был проведен обыск в доме поджигателя. Следователи обнаружили 46,3 грамма сухой конопли. Мужчина летом 2019 года собирал листья дикорастущей конопли, высушил их и хранил для личного потребления.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил поджигателя к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.