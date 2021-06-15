У пенсионерки украли почти три миллиона рублей

Незнакомый мужчина, войдя в доверие, обокрал 75-летнюю москвичку. Подробности сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы.

Спускаясь по лестнице в подъезде дома на 6-ой Кожуховской улице, злоумышленник увидел пожилую женщину, у которой закружилась голова. Он отвел ее в квартиру, у них завязался разговор. Гость рассказал хозяйке о том, что у него якобы есть сестра, которая тяжело больна, и попросил о помощи. На следующий день сердобольная женщина отдала ему 4 000 долларов и 1 500 евро, которые новый знакомый пообещал вернуть. Придя в очередной раз, мужчина воспользовался тем, что женщина периодически отвлекается, украл ювелирные украшения и деньги. Пропажу обнаружила дочь пенсионерки, которая пришла навестить ее и увидела в квартире незнакомца. Тот успел скрыться. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали вора. Им оказался 41-летний ранее судимый приезжий. Местонахождение похищенного в данный момент устанавливается.

Задержанный взят под стражу. Потерять свободу он может на срок до десяти лет.