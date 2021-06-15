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15.06.2021 18:53
Рубрика: Происшествия

В Брянске полицейский сумел на ходу остановить машину лихача

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

В Брянске полицейский, несмотря на сломанную ногу, смог остановить машину нарушителя во время движения. Лихач по ходатайству следствия заключен под стражу, сообщает пресс-служба СК по Брянской области.

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Инцидент произошел 11 июня около 3 часов ночи. Водитель Skoda Octavia проигнорировал требования патрульного экипажа полиции остановиться. Напротив, как рассказали в пресс-службе УМВД по региону, он постарался скрыться. При этом выезжал на "встречку", совершал опасные маневры. Один из патрульных воспользовался моментом, когда лихач притормозил: он подскочил к машине и через открытое окно попытался заглушить мотор. Но нарушитель тут же резко тронулся с места, зажав руку полицейского стеклом. Водитель все увеличивал скорость, столкнулся со стоящей на обочине машиной. Тем не менее, полицейский, получивший перелом голени, смог остановить автомобиль лихача.

От медосвидетельствования водитель отказался. Нарушителем оказался 24-летний житель Брянского района. Только в этом году он уже 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения, связанные с управлением автомобилем. И в этот раз в отношении молодого человека было составлено 7 протоколов. Как позже установило следствие, лихач был пьян.

СК по региону возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Мужчине предъявлено обвинение в насилии, опасном для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

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