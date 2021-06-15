В Москве и Подмосковье нашли подпольное производство сливочного масла

Полицейские обнаружили подпольное производство сливочного масла в Электростали и Сергиевом Посаде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк отметила, что сливочное и топленое масло производилось под брендами российских и белорусских торговых марок. В ходе проверочной закупки полицейские приобрели более 4,5 тонны продукции. Товар оказался контрафактным.

Еще одно такое же производство было обнаружено в Москве. В цехах сотрудники полиции изъяли свыше двух тонн фальсифицированного сливочного и топленого масла, 660 килограммов растительного сырья. Кроме того, были обнаружены красители, свыше десяти тысяч упаковок сливочного масла с признаками подделки, более 140 рулонов с этикетками, тара, станки для нанесения товарного знака и даты производства продукции.

Подпольные производители приобретали спред и небрендированное масло, расфасовывали их в емкости, наклеивали поддельные этикетки известных торговых производителей и реализовывали оптовыми партиями.

Сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей. Образцы масла отправлены на экспертизу. Задержаны двое подозреваемых, с них взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.