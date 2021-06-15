Новости

У пенсионерки украли почти три миллиона рублей 11:37
Оперштаб: Еще 3045 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:35
Госдума вернула ограничения в работе из-за COVID-19 11:34
В Москве мошенница подменила часы за 800 тысяч рублей на подделку 11:31
Москвич забыл в такси миллион рублей 11:21
Мясников рассказал, как защититься во время новой волны COVID-19 11:17
Минск: Графические пейзажи возвращают к наследию Пушкина 11:11
Самолет до Москвы экстренно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира 11:08
Рогозин: Ни одна страна в одиночку не сможет создать систему защиты Земли 11:05
Сбербанк рассказал, кто покупает индивидуальные дома в ипотеку 11:00
ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски 11:00
Депутат бундестага назвал требование Украины по "Северному потоку-2" чушью 10:50
В США погибла актриса из "Клиент всегда мертв" Лиза Бейнс 10:47
Песков: Путин по-прежнему планирует лично принять участие в съезде "ЕР" 10:37
Рейс Тюмень - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт из-за неполадки 10:23
Мишустин прибыл в Пятигорск с рабочим визитом 10:23
Россиянам назвали стоимость путешествия в Сочи семьей на машине 10:15
В России упростили получение лицензий на перевозки водным транспортом 10:05
Новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний 10:05
Фото: Екатеринбург впервые принял Кубок России по боксу среди мужчин 10:05
В Новосибирске задержали директора АЗС, где произошел взрыв и пожар 09:46
В Москве началась нерабочая неделя 09:44
Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии 09:24
В Югре ввели ограничения в связи с коронавирусом 09:17
Власти Марокко смягчили условия въезда для россиян 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

В Москве мошенница подменила часы за 800 тысяч рублей на подделку

Текст: Михаил Фалалеев

Полицейские задержали в Москве мошенницу, которая откликнулась на объявление о продаже часов за 800 тысяч рублей и при встрече с продавцом в кафе подменила их на дешевую подделку. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В полиции рассказали, как не стать жертвой мошенников в Сети

Как выяснилось, мужчина разместил в интернете объявление о продаже часов известного бренда, на которое откликнулась мошенница. Она договорилась встретиться с ним в одном из кафе на Пятницкой улице. Сидя за столиком, девушка во время общения рассматривала часы, неоднократно убирая их из поля зрения продавца. Вскоре она сообщила, что забыла деньги в автомобиле и ей нечем расплатиться за кофе. Она вышла на улицу, пообещав скоро вернуться. Мужчина ее не дождался, но вскоре обнаружил, что дорогостоящие часы подменены на дешевую подделку. Ущерб составил около 800 тысяч рублей.

Полицейские задержали мошенницу, 29-летнюю приезжую, в Батайском проезде. Часы к тому моменту она уже успела сбыть. С задержанной взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии
Планы Украины обложить налогами крымчан назвали сюрреализмом
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
В Новосибирске задержали директора АЗС, где произошел взрыв и пожар
В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями