В Москве мошенница подменила часы за 800 тысяч рублей на подделку

Полицейские задержали в Москве мошенницу, которая откликнулась на объявление о продаже часов за 800 тысяч рублей и при встрече с продавцом в кафе подменила их на дешевую подделку. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Как выяснилось, мужчина разместил в интернете объявление о продаже часов известного бренда, на которое откликнулась мошенница. Она договорилась встретиться с ним в одном из кафе на Пятницкой улице. Сидя за столиком, девушка во время общения рассматривала часы, неоднократно убирая их из поля зрения продавца. Вскоре она сообщила, что забыла деньги в автомобиле и ей нечем расплатиться за кофе. Она вышла на улицу, пообещав скоро вернуться. Мужчина ее не дождался, но вскоре обнаружил, что дорогостоящие часы подменены на дешевую подделку. Ущерб составил около 800 тысяч рублей.

Полицейские задержали мошенницу, 29-летнюю приезжую, в Батайском проезде. Часы к тому моменту она уже успела сбыть. С задержанной взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.