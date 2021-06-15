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15.06.2021 21:25
Рубрика: Власть

Танк на подиуме

В парке "Патриот" открыли обновленную экспозицию бронетанкового музея
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
На территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" прошла церемония открытия музея бронетанковой техники. В нем собрано более 350 образцов бронетехники из 15 государств. Среди них порядка 60 экспонатов сохранились в мире к настоящему времени в единственном экземпляре. А также около 40 машин, аналогичных которым в мире остались единицы. Так, в качестве экспонатов в музее представлены танки Т-35 и Т-34 образца 1941 года, БТ-2, Т-50, Т-38, опытные машины, аналогов которым в мире не существует. Кроме того, посетители смогут увидеть сверхтяжелый танк "Маус" и самоходную мортиру "Карл", венгерские танки 40-х годов и много других уникальных бронемашин.

"Ничего равного нет не только в России, но и в мире, - заявил в ходе церемония открытия директор парка "Патриот" Игорь Барсков. - Глубоко символично, что после масштабной реконструкции мы открываем обновленную экспозицию музея именно в День России. В первую очередь это дань памяти тем, кто в далеком 1932 году принял решение заложить фундамент современной экспозиции. Всем тем, кто бережно сохранил до наших дней экспонаты и приумножил их число". Выставочный комплекс, по словам директора парка "Патриот", позволит посетителям оценить возможности исторических и современных образцов танковой техники, ощутить мощь русского оружия.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ показало единственный в мире сверхтяжелый танк

Исполняющий обязанности замначальника Национального центра управления обороной РФ Олег Искусков поблагодарил танкистов и отметил их "беззаветную преданность ратному долгу". По его словам, танкисты играли "во многом ключевую роль" в победах народа в войнах и вооруженных конфликтах.

Гости церемонии возложили цветы к памятнику танкистам и приняли участие в молебне, посвященном погибшим танкистам. Он прошел в часовне имени Дмитрия Донского на территории музея. Между крытыми павильонами для гостей организовали концерт. Также прошло показательное выступление десантников.

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