В Подмосковье безмасочникам грозят штрафы до 30 тысяч рублей

В Московской области будет ужесточен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, а нарушителям будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие антиковидные правила. В частности, вводится обязательный масочный режим во всех общественных местах. Организациям запрещается пускать безмасочников.

Усилены проверки на вокзалах, станциях, общественном транспорте. К ним привлечены сотрудники Росгвардии, полиции, сотрудники других контрольных ведомств.

Размер штрафов за нарушение масочного режима для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Антиковидные меры усилены из-за всплеска коронавируса в столичном регионе.