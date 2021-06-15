В Подмосковье с коронавирусом стали чаще госпитализировать 20-летних

Коронавирус в Подмосковье сильно "помолодел", констатировала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Как сообщает РИА Новости, доля молодых людей 20-29 лет среди госпитализированных выросла за последнее время на 3 процента.

Еще более существенным оказался рост госпитализаций пациентов в возрасте 30-50 лет - их стало больше на 12 процентов. При этом увеличивается и общее число вновь выявленных заражений коронавирусом. Кроме того за последние две недели количество вызовов "скорой помощи" возросло на треть с 8 690 до 12 226.

Ранее власти Подмосковья заявили об усилении масочного режима. Кроме того вновь разворачиваются ковидные больницы на всей территории региона, в том числе профильный госпиталь в парке "Патриот".