В столице местами прошли сверхинтенсивные дожди

С 17:00 в отдельных районах города и начались проливные дожди. Местами выпало около половины месячной нормы осадков.

Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, наибольшее количество осадков зафиксировано на севере, северо-востоке и востоке столицы. Здесь выпало до 33 мм осадков, что составляет 40-45 процентов от месячной нормы. Подтопленными оказались участки Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе. В отдельных местах дороги уровень воды доходил до капота машин.

Схожая ситуация была и в области, наиболее сильно затопило улицы Одинцова. Здесь несколько подростков даже устроили соревнования по плаванию. Так как осадки могут продолжится и ночью, в столице продолжают дежурить бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.