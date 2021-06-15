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15.06.2021 23:56
Рубрика: Общество

В столице местами прошли сверхинтенсивные дожди

Текст: Ирина Огилько

С 17:00 в отдельных районах города и начались проливные дожди. Местами выпало около половины месячной нормы осадков.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, наибольшее количество осадков зафиксировано на севере, северо-востоке и востоке столицы. Здесь выпало до 33 мм осадков, что составляет 40-45 процентов от месячной нормы. Подтопленными оказались участки Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе. В отдельных местах дороги уровень воды доходил до капота машин.

Схожая ситуация была и в области, наиболее сильно затопило улицы Одинцова. Здесь несколько подростков даже устроили соревнования по плаванию. Так как осадки могут продолжится и ночью, в столице продолжают дежурить бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

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