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15.06.2021 23:33
Рубрика: Экономика

Стоп-сигнал

Власти крупных городов берут кикшеринг под контроль после серии ЧП с самокатами
Текст: Сергей Бабкин (Москва) , Анна Скрипка (Белгород - Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8481)
В каждом крупном городе России найдется человек, так или иначе пострадавший от наезда электросамокатов. Да и сами пилоты часто оказываются под ударом. Самый последний пример - глава Кисловодска Александр Курбатов попал в больницу, упав с электросамоката, и фактически оказался между жизнью и смертью. Серия ЧП с электросамокатами произошла также в Москве. Ситуация вынудила властей создать единые правила хотя бы для кикшеринга. В столице уже сейчас годовое количество аварий с участием так называемых "средств индивидуальной мобильности" перевалило за 150. Поэтому мэрия ввела правила для компаний, сдающих самокаты в аренду. Целей две - ограничить скорость на тротуарах и хоть как-то лимитировать количество СИМов.
В Москве предложили также ограничить скорость и для личных самокатов, и для курьерских. Фото: Сергей Михеев/РГ В Москве предложили также ограничить скорость и для личных самокатов, и для курьерских. Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве предложили также ограничить скорость и для личных самокатов, и для курьерских. Фото: Сергей Михеев/РГ

В столице аварий с участием электросамокатов за последний год стало больше на 66 процентов. Похожая картина и в Санкт-Петербурге, где крупные операторы кикшеринга и вовсе поставили сервис на паузу, чтобы разработать безопасные правила пользования. В Москве их создали одними из первых в России. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, введут единые требования все операторы уже в течение этой недели. Чтобы сдержать тротуарных гонщиков, пришлось ввести лимит - не более 10 тысяч самокатов для каждого игрока рынка. Причем они должны быть распределены между всеми частями города. Минимум 30 процентов самокатов должны находиться в пределах Садового кольца, столько же - между Садовым и ТТК, остальные - за пределами "Трешки". Для небольших стартапов выделят отдельные пилотные зоны. Будет расширена практика медленных зон, где прокатные СИМы на автоматизме снижают скорость до 15 км/ч. В Москве таких зон уже 45. Также операторов обяжут сдавать в аренду только самокаты с передним амортизатором - для безопасности и комфорта самих "гонщиков".

Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска
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Примерно тем же путем пошли власти Белгорода. По оживленным пешеходным зонам теперь можно лишь со скоростью 15 км/ч. В мэрии города приняли решение ограничить любителей СИМов, хотя серьезных происшествий на улицах областного центра еще не было, а нормативная база на федеральном уровне еще не принята. Сейчас в Белгороде порядка полусотни точек, где можно взять электросамокат в аренду. Белгородцы уже стали жаловаться на скорость, с которой любители электросамокатов проносятся по тротуарам и пешеходным зонам тех же парков. В мэрии, отслеживая подобные жалобы, пришли к выводу: городу нужны четкие правила, понятные любителям и прогулок, и быстрой езды. "Самокаты на улицах - хорошо, если они безопасны", - подчеркивает мэр Белгорода Юрий Галдун.

Как и в Москве, операторам кикшеринга рекомендовали технически ограничить скорость на тротуарах и в парковых зонах. Бизнес отреагировал практически сразу. Один из операторов оповестил об изменениях своих клиентов, отметив, что в городе появились зоны с замедленной скоростью. Самые масштабные - это два главных парка Белгорода - Победы и Ленина. "Скорость по всему Белгороду будет ограничена до 20 километров в час, - отметили в компании. - При въезде в "медленную зону" самокат плавно сбавит скорость до 15". Фирмы кикшеринга также исключат использование СИМов ночью и в непогоду, а также не позволят арендовать самокат нетрезвым. Ужесточат и правила регистрации в приложении, благодаря которому люди и пользуются самокатами. Для этого нужно будет выдержать мини-экзамен на знание правил дорожного движения. Власти Москвы и Белгорода едины также и в том, что передвижение СИМов нужно регулировать на федеральном уровне. В частности, предлагается оставить в продаже только самокаты, где можно выставить автоматическое лимитирование скорости. Только тогда на тротуарах, наконец, станет спокойнее.

Тем временем

23-летний уфимец стал фигурантом уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Управляя электросамокатом, он сбил пенсионера. Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, это произошло в 16.30 по московскому времени 12 июня около остановки "Фирма мир". Молодой человек на электросамокате наехал на 81-летнего мужчину. Затем помог ему встать и уехал. Позже выяснилось, что у пенсионера перелом бедренной кости.

Личность виновника инцидента установили. Его доставили в полицию.

Подготовила Айгуль Камаева, Уфа

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ольга Бухарова
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