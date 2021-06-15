Власти Москвы назвали количество штрафов за нарушение антиковидных мер

Каждый день в Москве оформляется около двух тысяч штрафов за нарушение антиковидных мер. Об этом в эфире "России 24" заявил руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

При этом руководитель главконтроля отметил, что в целом в городе принятые санитарные меры соблюдаются. Однако в отдельных случаях попадаются нарушители, среди которых есть и простые люди - физические лица, и учреждения. В частности, рестораны, бары, концертные площадки и магазины.

"Чаще всего нарушения встречается в торговых центрах, в метро", - сказал Евгений Данчиков. Напомним, что антиковидные меры в городе были усилены на фоне нового всплеска заболеваемости коронавирусом.