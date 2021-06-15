Zventa Sventana пообещала привезти в Воронеж новый перформанс

Под Воронежем в спорткомплексе "Белый колодец" прошел масштабный опен-эйр, который собрал около трех тысяч зрителей.

В теплый летний вечер выходного дня меловой карьер вновь наполнился людьми и "Музыкой мира". С 2015 года в рамках Платоновского фестиваля здесь проходят концерты на открытом воздухе. Исключением стал лишь пандемийный 2020-й.

В этом году организаторы опен-эйра привезли в Воронеж три коллектива, работающих с традиционной народной музыкой. Зрители пели и танцевали вместе с греческой певицей Мариной Сатти, сербским Ethno Jazz Orchestra (EJO) и российской группой Zventa Sventana.

Открыли концерт сербы. Коллектив Ethno Jazz Orchestra впервые выступал в России. Группу организовали три года назад выходцы из разных уголков Сербии, которым нравится экспериментировать с традиционными балканскими мелодиями, добавляя в них африканские мотивы и элементы фьюжн-джаза.

В Воронеже сербские музыканты исполнили песни из своего нового альбома "Птица", релиз которого запланирован на конец июня.

- Сегодня у нас премьера альбома. Пластинка была готова еще в прошлом году, однако из-за пандемии релиз пришлось отложить. Зато теперь к выпуску нашего диска присоединился национальный государственный лейбл, - рассказала вокалистка EJO Милица Добрич.

Сербы призналась, что выступление на Платоновском фестивале - самое крупное в их карьере. Но волнения нет, так как Воронеж им очень напомнил Белград - по архитектуре и атмосфере "как дома".

Кстати, друзья музыкантов настоятельно рекомендовали им приобрести пластинку ансамбля русской песни "Воронежские девчата", назвав его одним из лучших российских вокальных коллективов.

Балканские мотивы и звуки сербского кавала (флейты) откликнулись воронежцам. Слушатели раскачивались в такт мелодии, сидя в креслах и на пледах.

А вот когда на сцену вышла гречанка Марина Сатти, многие зрители встали.

Традиционные балкано-арабские мелодии, смешанные с электроникой и хип-хопом, плюс невероятная энергетика певицы не оставляли шансов усидеть на месте.

В Греции Марина Сатти стала популярна как актриса мюзикла. Она приняла участие в таких проектах, как "Вестсайдская история", "Скрипач на крыше", "Шрек: Мюзикл". Мировой известности певице добавила работа в диснеевском мультфильме "Моана". Для него она записала песни и озвучила роль главной героини. Сингл Марины Сатти "Mantissa" ("Гадалка") возглавил чарты Греции и Болгарии и набрал более 40 миллионов просмотров на YouTube в первый месяц выпуска.

На фестивале в Воронеже Марина Сатти не скрывала радости от возможности спеть на открытой площадке. По ее словам, последний живой концерт у нее был в марте прошлого года.

- Сегодня у нас первое большое выступление после локдауна. Мы немного волнуемся и надеемся, что не забыли, как это - петь для вас офлайн, - пошутила Марина Сатти.

Под конец второго музыкального блока опен-эйра танцевавшие на песке зрители долго не отпускали певицу со сцены.

Хедлайнером вечера в "Белом колодце" стал российский музыкальный проект Zventa Sventana. Тина Кузнецова (финалистка второго сезона "Голоса") и Юрий Усачев (сооснователь поп-группы "Гости из будущего") создают миксы из фольклора и электронной музыки.

По словам музыкантов, такая обработка народных песен позволяет адаптировать их для современного слушателя, который не всегда принимает фольклор.

- Сегодня мы привезли программу, которая состоит в основном из песен Воронежской и Белгородской областей. Фольклорное наследие этих регионов уникально. Мы очень рады, что его услышат коренные жители, - рассказала Тина Кузнецова.

Кстати, одна из наиболее популярных композиций коллектива - "Мужа дому нету" - основана на свадебной песне воронежского села Россошки.

Под деревенские напевы и динамичные биты слушатели "Музыки мира" ушли в отрыв: заняв всю площадку около сцены, они прыгали в такт, дружно подпевали и звонко аплодировали.

Артисты признались, что надолго запомнят этот невероятный концерт и пообещали молодым слушателям добавить хип-хопа в песни (а по словам Тины, русский хип-хоп - это частушки).

Уходя, основатели Zventa Sventana выразили надежду, что воронежцы еще пригласят их с новым музыкально-театральным перформансом по наследию Александра Вертинского.

А воронежцы, пожалуй, только за - новые концерты, спектакли, выставки, перформансы, которых всем так не хватало в прошлом году!