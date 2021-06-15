У жителей Певека, самого северного города России, а также пяти чукотских сел - Ванкарем, Уэлькаль, Сиреники, Ваеги и Чуванское - полностью сформировался иммунитет от коронавируса. Прививку там получило все население.

Еще в одном селе - Нутэпэльмен - вакцинированы 95 процентов жителей. Чукотский автономный округ сохраняет лидерство среди субъектов России по темпам вакцинации. Это объяснимо: численность жителей всего региона равно численности небольшого городка - 50 тысяч человек.

- Первый компонент вакцины получили 59 процентов планируемого числа жителей, полностью завершили вакцинацию 49 процентов взрослого населения, - рассказала начальник отдела информационной политики аппарата губернатора и правительства Дина Иванова.- Жителям были доступны все три вида отечественной вакцины от коронавируса.

Тем не менее в регионе сохраняются антиковидные ограничения. Запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях, жителям старше 65 лет и тем, кто имеет заболевания, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Кстати

В Магаданской области дни вакцинации от коронавируса могут сделать нерабочими и оплачиваемыми. Поручение подготовить соответствующее постановление дал губернатор региона Сергей Носов. Оно коснется лишь работников бюджетной сферы. Кроме того, выплаты по одной тысяче рублей для жителей области в возрасте 60 лет и старше, которые привились от COVID-19, на Колыме продлят до 1 августа.