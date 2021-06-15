Дни Якутии в Татарстане дадут импульс развитию двух регионов

В Казани завершились Дни Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан. О сотрудничестве между регионами, обмене опытом в различных сферах жизни, общности народов и исторической памяти рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

- Айсен Сергеевич, почему для проведения Дней был выбран именно Татарстан?

- Между Якутией и Татарстаном очень давние, я бы сказал, исторические связи. Регионы уникальные, самобытные, внесшие большой вклад в формирование российской государственности. Благодаря нашим субъектам создается особая евразийская поликультурная идентичность многонационального российского народа, и это очень важно сохранять. Не случайно в рамках Дней Якутии в Татарстане прошла международная конференция "Сохранение языков, межнационального и межконфессионального согласия на новом этапе развития общества".

На территории Якутии постоянно проживают представители 129 национальностей и этнических групп со своей богатой культурой, традициями, обычаями, языками. У обоих регионов есть большой опыт сохранения языков, мира и согласия. Все это вносит свой вклад в развитие, процветание нашей многонациональной страны.

Одним из главных итогов Дней стало заключение соглашения о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах между правительствами Якутии и Татарстана. Предусмотрено взаимодействие или обмен опытом в формировании эффективной системы коммуникации в науке, промышленности, газификации и газоснабжении, сельском хозяйстве, переработке экологически чистой продукции, развитии биотехнологий. В здравоохранении и социальной сфере будет налажен обмен научно-практической информацией и в целом лучшими практиками. В области информационных технологий мы намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, обмениваться опытом по информатизации и развитию связи. Будут развиваться отношения в области туризма, молодежной политики и спорта, культуры и образования, архивного дела и охраны окружающей среды.

- На какой базе планируется сотрудничать в сфере информационных технологий?

- Татарстан в западной части страны, а мы - в восточной являемся флагманами цифровой трансформации экономики. Сегодня Якутия - это почти 90 процентов экспорта IT-услуг на Дальнем Востоке. И мы очень быстро растем. Не случайно президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил выставку инновационных проектов Якутии Sakhainnovation, где десять наших IT-компаний представили новые инновационные продукты, которые планируют внедрять в Татарстане. Среди них платформа для повышения профессиональных компетенций на основе машинного обучения "Skillometer", анимационная студия "RUM Studio", производство малогабаритных гидравлических буровых установок. Отдельно была установлена game-dev зона, где были представлены игры компаний -лидеров отрасли FNTASTIC, MYTONA, EXO404, Frozen line и других.

Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами двух республик. Оно позволит установить прямые контакты в сфере цифрового и инновационного развития регионов, реализации государственной политики в этой области. Мы будем развивать совместные проекты и программы, касающиеся IT-предпринимательства и экономики в целом, социальной сферы, здравоохранения и образования.

Татарстан обладает большими компетенциями в разработке программных решений для государственных и муниципальных услуг. А якутские IT-компании работают в основном на международных площадках. Именно поэтому коллаборация между нашими регионами способна привести к выдающимся результатам.

Кроме того, в рамках Дней был подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом развития инноваций Якутии и АО "Особая экономическая зона "Иннополис". Документ предусматривает создание на территории ОЭЗ подразделения нашего фонда. Это позволит не только обмениваться опытом в области продвижения наших стартапов, но и совместно организовывать мероприятия, в том числе учебные хакатоны, конкурсы, корпоративные акселераторы.

Особый интерес татарских коллег вызвали два якутских проекта в области медицины, касающиеся скрининга и томографии, которые они намерены взять на вооружение. Кроме того, в Казани начала работу якутская школа разработки компьютерных игр и 3D рисования. Так что подписанные соглашения уже начали реализовываться.

- Во время рабочей поездки в Татарстан вы отмечали взаимный интерес в развитии использования газомоторного топлива. Что общего у двух регионов в этой сфере?

- Мы работаем с компаниями Татарстана и в ближайшее время планируем реализовать несколько проектов в городском и промышленном транспорте. К примеру, в ходе деловой программы я ознакомился с техническими характеристиками первого речного пассажирского судна "Чайка", работающего на сжиженном природном газе (СПГ). Это очень интересно, поскольку в Якутии ведется работа по производству СПГ на базе Якутского газоперерабатывающего завода, идет строительство малотоннажного завода в районе железнодорожной станции Нижний Бестях, наращиваются мощности текущего производства ООО "СПГ". Полагаю, "Чайка" может подойти для популярного туристического маршрута на Ленские столбы.

- Для прорыва в любой сфере нужны высококвалифицированные кадры. Есть ли у Якутии и Татарстана точки взаимодействия в обучении управленческих команд?

- Безусловно. В Татарстане сформирована собственная система образования для государственных и муниципальных служащих. В высшей школе государственной гражданской службы Казанского (Приволжского) федерального университета обучаются около пяти тысяч человек. А во время Дней Якутии там как раз стартовала программа обучения управленческих команд трех регионов: нашей республики, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Я всегда за то, чтобы мы учились у самых лучших.

Идея объединить для обучения наиболее близкие по географическому положению и природно-климатическим условиям регионы является, на мой взгляд, наиболее удачной. Недавно на ПМЭФ я выступил с тезисом о том, что субъекты, находящиеся даже в одном федеральном округе, подчас гораздо больше отличаются друг от друга, чем страны Европы. Соответственно, те практики, которые работают в одном месте, вряд ли подойдут всем. А вот используя успешный опыт Татарстана, северные регионы могут разработать уникальный подход к вопросам управления.

- Вы начали наш разговор с многовековой истории сотрудничества и дружбы народов двух республик. Какие-то новые точки взаимодействия были установлены в этой сфере?

- Мы живем достаточно далеко друг от друга, но не зря говорят, что новые технологии сокращают расстояния и сближают друзей. В Национальной библиотеке Татарстана открылась точка доступа к оцифрованному фонду нашей национальной библиотеки, а это более 50 тысяч документов, книг, периодики. В фондах Национального архива Якутии хранится много уникальных документов о пребывании татар в северной ссылке в досоветское время, о русско-татарских школах, клубе, секции, о татарской дружине - подразделении Красной Армии. Даже одним из руководителей правительства Якутской АССР в 1939 - 1940 годы был татарин Нургали Гизетович Фаткулов.

Сегодня люди хотят больше узнавать о России, ее регионах, и этот проект сделает нашу республику ближе и понятнее читателям всех возрастов. Более того, уверен: благодаря проекту, к нам приедет больше туристов из Татарстана.

И еще об одном уникальном событии хотелось бы сказать. Во время подготовки выставки декоративно-прикладного искусства народов Якутии, где были представлены экспонаты не только нашего музея, но и якутская коллекция Николая Катанова из Национального музея Татарстана, было обнаружено, что выставленная там шуба знатной дамы принадлежит жене Алексея Кулаковского - основоположника якутской литературы! Вот такие открытия случаются.

- Есть ли в ближайших планах другие крупные совместные мероприятия?

- Да. Например, в следующем году, когда мы будем отмечать 100-летие образования Якутской АССР, планируется проведение Дней Татарстана в Якутии.