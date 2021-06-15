Две девочки сбежали из детского сада на Сахалине

Две воспитанницы старшей группы детского сада № 5 "Полянка" в Южно-Сахалинске после дневной прогулки самостоятельно ушли с территории дошкольного учреждения.

Как сообщили в городской администрации, малышек начали искать сразу же, как только обнаружили пропажу. На место выехали полицейские, а также сотрудники департамента образования во главе с руководителем ведомства Светланой Захаровой. Опрашивали очевидцев, просматривали записи с камер видеонаблюдения. Вскоре детей нашли в районе автозаправки, расположенной в трех километрах от садика.

"С девочками все хорошо, живы, здоровы. В детском саду проводится проверка", - отмечается на сайте мэрии.