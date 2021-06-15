Пострадавшим от паводка на Камчатке окажут материальную помощь

В Камчатском крае жителям сел Слаутное, Аянка и Таловка, пострадавшим во время паводка, окажут материальную помощь. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Деньги выделят из краевого резервного фонда.

Граждане, у которых затопило придомовую территорию, получат по десять тысяч рублей, а те, кто лишился имущества, - по 50 тысяч.

Власти пообещали, что средства поступят в самые короткие сроки.

Напомним, 8 июня из-за разлива рек Пенжина и Энычаваям оказались подтопленными села Слаутное, Аянка и Таловка. В Пенжинском районе спасатели объявили режим ЧС. Жильцов затопленных домов вертолетом эвакуировали в безопасное место. Сейчас вода в реках идет на спад. Люди начали возвращаться в свои дома.