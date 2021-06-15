В Бурятии ужесточили ограничения из-за COVID-19

С начала июня количество госпитализированных из-за COVID-19 в Бурятии увеличилось в 3,4 раза, поэтому власти приняли решение ввести дополнительные меры для снижения темпов распространения заболевания.

Как сообщается на официальном информационном портале республики, до 1 июля объявлен запрет на посещение парков, скверов и общественных зон. Все учреждения дополнительного образования переходят на дистанционный режим работы. Закрываются спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, массажные и СПА-салоны, солярии и термальные источники.

Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи и при полном соблюдении мер профилактики.

Кроме того, из-за роста заболеваемости коронавирусом среди молодежи и детей вход в торговые центры для несовершеннолетних будет ограничен. Пожилым людям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Работодателей просят предусмотреть введение гибкого графика для сотрудников, чтобы уменьшить скопление людей в общественном транспорте.