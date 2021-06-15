В Хабаровском крае вернут ограничения из-за COVID-19

В Хабаровском крае снова введут ограничительные меры, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Такое решение принял оперштаб по рекомендации Роспотребнадзора, сообщили в региональном минздраве.

В частности, на дистанционный режим опять переведут лиц старше 65 лет и беременных. Людей, вылетающих в северные районы края, начнут проверять на COVID-19 и отправлять только при отрицательном ПЦР-тесте. Для северян он будет бесплатным.

Ожидается, что ограничения введут с 17 июня.

В Хабаровске горбольница № 11 снова стала коронавирусным госпиталем. Там появится 150 дополнительных коек. Плановая госпитализация больных приостановлена.

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 79 новых случаев COVID-19.