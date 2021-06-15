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15.06.2021 05:53
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае вернут ограничения из-за COVID-19

Текст: Александр Филимоненко

В Хабаровском крае снова введут ограничительные меры, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Такое решение принял оперштаб по рекомендации Роспотребнадзора, сообщили в региональном минздраве.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
В Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

В частности, на дистанционный режим опять переведут лиц старше 65 лет и беременных. Людей, вылетающих в северные районы края, начнут проверять на COVID-19 и отправлять только при отрицательном ПЦР-тесте. Для северян он будет бесплатным.

Ожидается, что ограничения введут с 17 июня.

В Хабаровске горбольница № 11 снова стала коронавирусным госпиталем. Там появится 150 дополнительных коек. Плановая госпитализация больных приостановлена.

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 79 новых случаев COVID-19.

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